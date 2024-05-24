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送花攻略｜愛情與麵包同時兼備　香噴噴「麵包花」攻陷女人心

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 2024/05/24 16:37

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大家想收到真花還是麵包花？

「愛情與麵包，你會選哪一個？」相信這個千古難題考起不少人，其實小朋友才會作出選擇， Why Not Both？熱爆內地社交平台「小紅書」的「麵包花」就可以令愛情與麵包同時兼備，以香噴噴的麵包代替花朵，製成一紮紮色香味俱全的麵包花，看得人心花怒放！

麵包花可以根據個人喜好來選擇所需麵包，例如將綠茶包、牛角包與牛油包配搭在一起，然後以少量紅玫瑰作點綴，再包裝成花束的模樣，視覺上就會有紅色、綠色、深淺不一的啡色，看來美觀又美味。

此外，亦可以運用不同口味的普通麵包搭配啡色包裝紙，整體色調就會很一致，就像是一紮咖啡色的花束，散發淡淡優雅氣質；如果追求更一致性，可以只用一款麵包，這樣也別有一番味道！最近小紅書打卡大熱麵包款式就有Bagel（貝果），Bagel深啡色光滑的表面，用來製作成麵包花束也是非常適合。

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    • 男網民：成功餵飽她！

    不少女生收到麵包花後，都會拍照放上社交平台，大讚麵包花比起真花更有心思，而且不怕浪費，很多網民都表示認同，並議論紛紛，留言謂：「拍了照可以吃！别再問愛情和麵包該選哪一個了」、「這個花束證明了其實兩者也可以並存」，有男網民更透露送了一束麵包花給身為麵包控的女友，對方開心得眼濕濕，拍完照後，她便一口氣吃了麵包花內的幾個麵包，該男網民自豪留言：「成功餵飽她！」

    麵包花既實用又可愛，相信就算不是麵包控，收到後也會感到很開心呢！

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