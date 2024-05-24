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父親節自助餐｜黃金海岸酒店自助餐買一送一　$222起任食雪花蟹腳/燒牛柳/西班牙海鮮飯

休閒消費

撰文： 林綺玲

發布時間： 2024/05/24 13:36

最後更新： 2024/05/24 15:57

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

香港黃金海岸酒店推出地中海風味自助晚餐，現正推出買一送一優惠。（KKday提供圖片）

【父親節自助餐/香港黃金海岸酒店/自助餐優惠/自助餐買一送一】大家安排了父親節大餐未？近期有多間酒店推出自助餐優惠，連父親節都有平！KKday最新推出香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳自助餐買一送一，自助午餐可任食雪花蟹腳、紅酒燴牛肉等低至每位$222；而自助晚餐更提供地中海風味菜式，每位只需$386起。

香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳現正進行「雪花蟹腳、紅酒燴牛肉、比利時窩夫」自助午餐，精選推介包括冰鎮海鮮如雪花蟹腳、青口、翡翠螺、海蝦等，熱葷有薑蔥霸王雞、荔枝菠蘿咕嚕肉、雜菌鮑汁炆伊麵、紅酒燴牛肉、檸檬牛油汁扒爐魚、黑松露雜菌意大利飯、香草燒牛柳等。甜品方面則有薄餅、比利時窩夫、綠茶柚子忌廉芝士餅、朱古力布朗尼、焦糖燉蛋等。

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至於父親節自助午餐將特設菜式包括泰式牛頰肉木瓜沙律、鮮蝦芒果柚子莎莎醬沙律、瑤柱螺片扒小棠菜、森巴醬炒帶子、父親節杯仔蛋糕、父親節朱古力泡芙、父親節特濃朱古力撻等。

而自助晚餐則提供多元化地中海美食，包括希臘沙律、法式海鮮湯、地中海式烤鱸魚、西班牙海鮮飯、摩洛哥烤雞及炭燒羊扒等。甜品則有充滿地道風味的希臘乳酪、慕斯檸檬蛋糕及橄欖油布朗尼，亦特設自家製法式薄餅及比利時窩夫等。

父親節自助晚餐則特設琵琶蝦、泰式牛頰肉木瓜沙律、鮮蝦芒果柚子莎莎醬沙律杯、英式芝士焗海鮮、中式燉湯、XO醬鮑魚炒鳳片、瑤柱螺片扒小棠菜、森巴醬炒帶子、煎鴨肝配蘋果粒醬、炭燒韓式牛肋骨、父親節石板街蛋糕、父親節杯仔蛋糕、父親節朱古力泡芙等應節食品。

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香港黃金海岸酒店自助餐優惠詳情：

優惠期(預訂期)：2024年5月24日至5月30日23:59
用餐日期：2024年5月29日至6月30日
地址：香港青山公路1號香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳

【KKday快閃限量搶–買一送一】
「雪花蟹腳、紅酒燴牛肉、比利時窩夫」自助午餐
用餐時間：12:00–14:30
優惠價：星期一至五
              - 成人$490/2位，平均$245/位（原價$898/2位）
              - 小童（3-11歲）$346/2位，平均$173/位（原價$634/2位）
              - 長者（65歲或以上）$430/2位，平均$215/位（原價$788/2位）
              星期六及公眾假期
              - 成人$610/2位，平均$305/位（原價$1,118/2位）
              - 小童（3-11歲）$442/2位，平均$221/位（原價$810/2位）
              - 長者（65歲或以上）$526/2位，平均$263/位（原價$964/2位）

【KKday快閃限量搶–買二送一】
父親節自助午餐
用餐時間：6月15日12:00-14:30；6月16日11:30–14:00/14:30-17:00
優惠價：6月15及16日$1,037起/2大1小，平均$345.7/位

【KKday快閃限量搶–買一送一】
地中海風味自助晚餐
用餐時間：18:30–22:00
優惠價：星期一至五
              - 成人$850/2位，平均$425/位（原價$1,558/2位）
              - 小童（3-11歲）$526/2位，平均$263/位（原價$964/2位）
              - 長者（65歲或以上）$658/2位，平均$329/位（原價$1,206/2位）
           星期六日及公眾假期成人$958/2位，平均$479/位（原價$1,756/2位）
              - 小童（3-11歲）$598/2位，平均$299/位（原價$1,096/2位）
              - 長者（65歲或以上）$742/2位，平均$371/位（原價$1,360/2位）

【KKday快閃限量搶–買二送一】
父親節自助晚餐
用餐時間：18:30–22:00
優惠價：6月15及16日$1,586/2大1小，平均$528.7/位

【KKday快閃限量搶–買二送一】
週日早午餐
用餐時間：11:30–15:30
優惠價：星期日$1,167/3位，平均$389/位

*以上已包括原價加一服務費

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