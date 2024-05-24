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親子好去處｜長隆企鵝酒店2大2小套票人均$297起　住企鵝主題房及飛船樂園+海洋王國門票

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2024/05/24 18:57

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珠海長隆「海洋王國」內設「企鵝館」。（取圖「珠海長隆海洋王國官方網站」官方網站）

【親子好去處/珠海親子遊/珠海長隆親子酒店/北上攻略/北上親子遊】親子好去處又多了一個優惠選擇了！KKday推出了珠海長隆企鵝酒店住宿優惠，2大人及2名小孩只需約人均$297起，就可以入住企鵝主題的「極地房」享受2日1夜難忘之旅，而且更可以加送飛船樂園門票、或海洋王國及長隆秀門票等。

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珠海長隆親子遊｜酒店設企鵝主題房及企鵝樂園區

長隆企鵝酒店位於珠海橫琴長隆度假區內，是一間以企鵝為主題的度假親子酒店，有各類不同主題的客房，其中最有特色之一的便是「極地房」，房內的設計充滿著企鵝的蹤影，包括電視、床上、掛畫等，讓孩子如置身於企鵝群中，極之難忘。

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此外，酒店有受歡迎的「企鵝淘淘樂堡」，是一個以極地冰河為開發靈感、為家長與孩子打造的親子樂園。場內有不同的遊玩區域，例如有極光滑道、冰川洞穴、雪山迷宮等，適合不同年齡層的小朋友。想近距離接觸真正的企鵝，家長可以帶孩子到「海洋王國」內的「企鵝館」。

珠海長隆​​​​​​​親子遊｜長隆度假區內設不同樂園

而長隆度假區內還有不同的樂園可供選擇，包括「長隆橫琴灣水世界」、「長隆宇宙飛船」、「長隆海洋王國」等，緊鄰更有1分鐘便可到達的「海洋王國主題公園」，擁有完善的親子設施！

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珠海長隆​​​​​​​親子遊｜2日1夜優惠套票

由即日起，可到KKday網上訂購優惠套票，供選擇的優惠日子則可到8月31日。以下是當中「最抵玩」的兩項選擇：

優惠一：2日1夜入住「極地房」＋ 4人無限暢玩(飛船樂園)套票

星期日至五入住——$1,185/晚，包2大人及2小孩（3-12歲）

星期六入住——$1,429/晚，包2大人及2小孩（3-12歲）

長隆企鵝酒店2日1夜套票。（截圖自kkday）

優惠二：2日1夜入住「極地房」＋ 4人無限暢玩(海洋王國)及長隆秀套票

星期日至五入住——$1,822/晚，包2大人及2小孩（3-12歲）

星期六入住——$2,066/晚，包2大人及2小孩（3-12歲）

以上價錢在7月及8月時有所不同，詳情請到「KKday」查閱及訂購

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