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東張西望何伯｜何伯何太揚言展開造人大計　盤點圈中有心有力年逾70高齡爸

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2024/05/24 14:23

最後更新： 2024/05/24 16:45

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

何伯和何太揚言有生B計劃，可以向圈中年逾70歲的名人爸爸取經。

【東張西望何伯/何伯何太/新何太/何生何太/高齡爸爸】近日有網民發現疑似《東張西望》新何太，以「千語BB生活錄語」的網名玩抖音，揚言夫妻二人有生B計劃，又指何伯「勁過啲後生仔」有心有力，似乎高齡爸並不是問題！中外娛圈都有最少5位年逾70歲的超高齡爸爸，除了已故賭王何鴻燊之外，高齡爸中有位更年屆81歲生B，打破賭王「老來得女」紀錄。

劉詩昆與太太及大女劉䔒䔒。(微博圖片)

東張西望何伯｜國寶級鋼琴家劉詩昆

現年84歲國寶級「鋼琴大師」劉詩昆可說老當益壯！2020年，當時劉詩昆以81歲高齡再當爸爸，其第三任太太孫穎於美國誕下大女劉䔒䔒（乳名貝貝），轟動一時，打破賭王「老來得子」紀錄。2023年10月，孫穎在社交平台更宣布再添一子劉天天（乳名添添），湊成一個「好」字。

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張紀中婚後努力造人，先後誕下一對子女。（微博圖片）

東張西望何伯｜內地名導張紀中

72歲內地名導演張紀中於2016年與前妻離婚後，迎娶細自己31年的內地嫩妻杜星霖，被外間嘲是父女戀。婚後兩夫妻努力造人，先後誕下一對子女，最近其妻又再度懷孕，實行4年抱3。

最小的女兒何超欣就是在何鴻燊78歲時出生。

東張西望何伯｜賭王何鴻燊

已故賭王何鴻燊一共有4房太太、17個孩子。當年賭王68歲娶了四姨太梁安琪，其後四太為他生下3子2女，最小的女兒何超欣就是在何鴻燊78歲時出生，賭王更盛讚孻女超欣「靚到不得了」，成為一時佳話。

當年賭王68歲娶了四姨太梁安琪，其後為他生下3女2子。

東張西望何伯｜奧斯卡影帝羅拔迪尼路

年屆80歲的奧斯卡影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro），2023年在宣傳新戲《About My Father》接受訪問時，宣布自己又再當爸爸。羅拔迪尼路與第二任太太Grace Hightower在5年前離婚後，與華裔太極教練Tiffany Chen撻着，她是知名太極拳大師陳至誠的女兒。

羅拔迪尼路與華裔太極教練Tiffany Chen撻着。(網上圖片)

東張西望何伯｜荷李活男星李察基爾

荷李活男星李察基爾（Richard Gere）於2014年邂逅比他年輕逾30載的西班牙名媛Alejandra Silva，二人在2018年4月結婚，同年8月女方對外宣布懷孕，並於翌年2月誕下兒子Alexander。2020年，70歲的李察基爾再做爸爸，而37歲太太在位於紐約市附近的私人牧場再誕第二胎男嬰，兩年抱兩，非常勇猛！

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