家族榮耀之繼承者｜Dada劇中騷蛇腰勁吸睛　陳靜戒三樣嘢演活弗爆靚太【多圖】

▲ Dada真係弗到爆。

在昨晚（5月23日）播出的《家族榮耀之繼承者》中，一直遭好友Apple（劉芷希飾）以過去黑歷史勒索鉅款的丘家大少奶Niki（陳靜Dada飾），昨晚再遭Apple勒索500萬，由於Niki不願妥協，Apple轉為向Niki死對頭、丘家二少奶戴綺婷（余安安飾）埋手。

最終，Apple離奇墮樓身亡，Niki及綺婷均離奇現身案發現場，結果分別接受劉Sir（劉浩龍飾）調查，綺婷席間更向劉Sir講明Niki相當大嫌疑！

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家族榮耀之繼承者丨Dada與余安安「激戰」連場

在今晚（24日）播出的一集中，Niki因婍婷報寸被帶番警署問話，回家後二人發生激烈衝突，Niki不但努摑綺婷，更當眾向「死唔認錯」的綺婷潑果汁！

談到與安安姐「激戰」連場，Dada坦言會緊張：「會擔心影響到對手，但安安姐好專業，我哋事前有充足溝通，佢同我分享咗好多經驗，同埋叫我要放心，話最緊要出嚟效果好。」

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家族榮耀之繼承者丨演弗爆靚太戒三樣嘢

在昨晚一集中，Dada在衣著上也很搶鏡，先後以可愛公主露腰Look、泳裝、及瑜伽褲居家服等不同造型亮相，將美好身段展露無遺，尤其蛇腰更是吸睛！

問到Keep弗心得，Dada即大讚劇集提供的健康餐大有幫助：「我盡量希望有好嘅狀態拍攝，雖然喺馬拉拍嘢好多好嘢食，但我每日、就算開工都Keep住做運動，Keep住體力同體能，同埋盡量戒油鹽糖。劇組好好，佢哋有健康餐（提供），都係我平時食開嘅嘢嚟，有菜有雞蛋同好好嘅澱粉，唔會有油鹽，伙食好好，都幫到我唔少去保持個狀態。」

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