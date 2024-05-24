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衛詩雅認要靠自己創造機會　以自身經歷勉勵年輕人勿輕易放棄

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2024/05/24 16:13

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

Michelle希望大家不要輕易放棄。

英皇娛樂集團營運總裁霍汶希（Mani）及旗下藝人衛詩雅（Michelle）近日受邀，為教育中心舉辦的講座有關香港影藝事業任嘉賓分享。

分享會透過經理人及藝人角度，演藝事業在Gen Z一代中如何自處及發展，Mani從教女開始，她坦言現代的年輕都有自己的想法，不能直接幫他選擇，「你其實係引導佢，但我係心目中有我自己個想法，我哋要用自己嘅方法，引導佢揀我想揀嘅嘢。」

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Mani經常受到女兒挑戰

她又大爆經常受到女兒挑戰，「我有陣時講嘢，佢會：『媽咪呀，你有冇印證過㗎 ？』哈哈，佢不嬲都挑戰我㗎 ！太多挑戰我嘅例子啦！唉！講講吓我啲火又嚟咗！譬如有一個人送一份禮物俾佢，佢真係即刻上網就check到，呢個係咩型號、幾多錢？唉！真係激死。」

時代不停在變，要跟上時代步伐，就要不停學習，「內地市場實在太大，平台又多，每個平台都有唔同屬性，譬如你想問抖音攞資源，你要答得出抖音資源個名叫『抖加』，你連講『抖加』都唔識，人哋就會『識唔識㗎你！』你要推廣你嘅藝人、項目，都要知道人哋呢個平台係要啲乜嘢嘢，所以你不斷去學習！」

Mani爆經常受到女兒挑戰。

轉做宣傳部重新學習

從來都在學習，她憶述多年前由經理人部門被調到宣傳部，「嗰陣我唔係啱啱入行，我已經做咗幾年經理人，而且都幾成功，做經理人嘅時候通常係啲人求我，因為嗰陣時我揸住啲紅嘅藝人。有一日，突然間轉咗做宣傳，日日硬着頭皮去電台，冇人識我，面懵懵，自己走埋去派卡片，好唔要面嗰啲呢。由人哋求我變咗我去求人，咁你做唔做吖？我做呀，因為我要留喺呢間公司。」

要懂得創造機會

Michelle表示自己入行的年代跟現在分別很大，以往自媒體未太盛行，當時需要很多身旁的人幫助，要跟記者打好關係，假如被動的話，別人就不會幫你，現在卻是一個全新的生態，最重要是創造機會，「我好想有啲自己嘅嘢畀人知道，我咪自己寫份稿擺上網囉，甚至恨家有AI幫你寫。依家係冇一個理由係我唔成功，太方便啦！我入行嗰個年代太靠人，要成功要行好多好多步，依家唔係，只要你自己肯努力。」

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自身經歷勉勵年輕人

問到如何勉勵年輕族群別輕易放棄，Michelle分享自身經歷，身為「娛圈牌王」的她其中一個資格是救生員拯溺章，她自言自己是一個容易放棄的人，考拯溺章時拍了一條短片，「我對自己講，『衛詩雅，我知你兩個月後一定喊晒咁同媽咪講都係唔游啦，唔考呢個牌啦！但你記住，你一定唔可以放棄！你一定得㗎 ！』。」

Michelle續說：「兩個月後我真係喊晒同阿媽講我唔游。我班全部都係男仔得我一個女仔，我游最尾！跟住我阿媽話：『你話自己唔放棄㗎，你話拍咗條片你自己睇返啦。』我睇返條片我個眼神係好堅定，我都唔知哪來嘅勇氣覺得自己會考到。就係因為咁，我由全班最尾嘅一個女仔，畢業嘅時候我係游第一。我唔知咁樣係咪一定得，但我覺得呢個係一個幾好嘅方法。」

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積極發展YouTube頻道創造機會

16年的演藝生涯當中當然有高亦有低，Michelle曾接受TOPick專訪表示回想起剛入行的時候，就有機會做女主角且片約不斷，是演藝生涯的高峰。但入行5、6年後，Michelle的片約減少，慢慢被觀眾遺忘。及後，Michelle開始拍YouTube。「雖然個人頻道的成績不錯，但當街上的人只記得我拍YouTube，就會有『點解無人睇我拍戲』的想法。」

這不禁令Michelle對自己演員的身份產生懷疑，她經常反思「是否只是自己喜歡演戲，而不代表自己適合演戲。」

近年Michelle積極發展自己的YouTube飲食頻道，真真正正不斷創造機會，讓更多人認識她。

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