尖子透視｜尖子從小愛生物學 獲大學教授當師傅見識真正科研

「這個計劃真的很奇妙,它真正讓我想得出做得到。」今年18歲的邱若嵐Ariel,2020年時參加了由香港資優教育學苑主辦的「香港資優師徒計劃」,獲機會跟隨香港科技大學生物工程學系Angela吳若昊博士進行為期兩年的學習,期間她不單成為了吳博士實驗室的影子實習生,有機會見識真正的科研工作,更讓她實現了從小到大當生物學教授的夢想,展開了一段大開眼界的學習之旅。

讓業界尖子指導學界尖子

為培育10到18歲本地資優學生而於2007年創立的香港資優教育學苑(下稱學苑),旨在讓本地資優生獲得合適的學習和發展機會,讓他們在學術及其他範疇中發揮潛能。學苑除了會按學員的興趣及長處,為他們提供各式各樣的增潤課程,造就更多讓他們發揮己長的機會外,香港資優師徒計劃亦是學苑其中一個深受學員歡迎的教育企劃。透過為期兩年的師徒計劃,由來自教育、商業、醫護、法律、政治等多個不同領域的社會賢達為計劃學員提供個別指導的機會,學員除了可一對一跟師傅會面學習,更有機會參加專才賢聚,和與朋輩一起進行每月徒弟培訓,深化整個學習進程。



現正攻讀香港大學科研專才啟導課程(雙學位課程)的Ariel,從小已頗博學,從媽媽買的書本涉獵過很多不同範疇的知識,如金融、物理,但一直最喜愛的是生物學。

越學越發覺生命真的又奇妙又特別,例如我的手怎麼會動?令我對所有關於生命的東西都很感興趣和好奇。

疫情期間Ariel不能回到學校的實驗室做實驗,她索性將自己的睡房變成臨時實驗室,繼續全情投入她的實驗和學習。她對生物學的熱情,加上天馬行空的超活躍思維,令她無時無刻都在思考生命相關的問題;她也喜愛繪畫,而繪畫的主題都離不開動物:「我喜歡在我的畫作中將一些不相干的概念放在一起,如魚在天上飛,因為創意是科學一種很重要的表達。」

Ariel於2019年起成為了學苑的學員,並參與了2020至2022年度香港資優師徒計劃,讓從小到大都有志成為生物學教授的她,有機會近距離認識真正的生物學教授的工作日常。Ariel十分享受與吳博士的實驗室團隊交流:

那段時間我常常跟一班實驗室助理吃飯,大家會不停討論很多天馬行空的東西,例如利用豬隻培育可以移植給人類使用的心臟,令我從中瞭解到他們的科學思維。

Ariel成為了生物工程學系吳博士實驗室的影子實習生,有機會在香港科技大學的實驗室中,觀摩吳博士和她團隊的研究工作。「我很感恩一個普通學生有機會接觸到大學科研實驗室的工作,首次入到實驗室真不知該把焦點放在哪裏,簡直大開眼界。」

雖然基於安全理由,Ariel並無在科大的實驗室中真正落手參與科學實驗,但她認為整個影子實習的過程最獲益良多的部分,是日常有很多機會跟吳博士和她的實驗室團隊聊天。

跟隨吳博士兩年的實習,讓我瞭解到她和她的團隊的思維模式、她的日常工作和如何做科研,令我對這份專業的瞭解更深。以往很少有機會接觸大學教授,他們總給我很遙遠的感覺。感謝香港資優教育學苑給我配對了吳博士,把一位大學教授實實在在帶到我面前,讓我可以瘋狂發問,也讓我更確認自己想做生物學教授的心意。

科研家族育成基因組學專才

吳博士是香港少數的女科學家,她的父親和爺爺都是科學教授,爺爺研究化學,爸爸則是化學加工程學,她的媽媽也是讀醫科的,在這樣的家庭長大,每天圍繞的都是科學話題,自然而然令她踏上了成為科學教授的路。

我小時候經常跟爺爺在一起,他很喜歡自行維修家裏破舊或壞掉的家具和電器,我會跟他一起拆開這些家電,看看哪個部分壞了。爺爺當時沒有刻意教我甚麼是工程學,只是讓我覺得好玩,我也從中學到了一些科學知識。

吳博士表示,大學前她的興趣一直在化學和物理科,反而對生物學不感興趣,直至大學選科時聽取了爸爸的意見,他認為生物學是科學界未來很重要的一環,於是她選修了生物工程學,直至入讀大學的第一天,她才真正接觸生物學。「初時感到頗困難,慢慢便培養出興趣。不同的科學範疇除了是一理通百理明,我更喜歡瞭解了事物本質後,再去思考如何改變它,這更貼近工程學的思維吧。」吳博士目前專注於基因組學(Geonomics),透過量度基因內容去探究疾病的成因和現象。



吳博士認為相比中國和美國,傳統上香港的教育在STEM方面不算很強,因此她特別期望香港將來有更多年輕人喜歡和投身STEM行列,這是其中一個她願意參與香港資優師徒計劃的原因。另一方面,她認為香港女性科學人才為數很少,所以一心希望透過計劃可以配對到一位女學員。她憶述為香港資優師徒計劃進行面試時初認識Ariel,已感覺兩人很合拍:

Ariel在面試中表現出非常活躍的思維,我喜歡她會踴躍發問和表現出強烈的好奇心,而且她也不會為自己設限,樣樣都喜歡,興趣十分廣泛,我覺得彼此的個性很合拍。這個計劃我最開心就是有機會認識到這位有熱情和熱愛科學的小朋友。

獲師傅鼓勵初嘗當教授的滋味

Ariel見識過吳博士和其團隊的日常工作後,對於生物學教授的工作躍躍欲試,在吳博士的鼓勵和學苑的支持下,她着手為學苑的一班資優小學學員籌劃了一個生物學工作坊,由她來當教授,教小學生認識生物學。她興奮地憶述工作坊的情景:

同學們都超級熱情而且非常好奇,踴躍得連休息時間都不用。我在課堂上跟他們分享一些生物學的理念,例如進化論,再全班一起思考和討論若干年後的人類會再進化成甚麼樣子?鼻毛會長得很長嗎?我也讓他們做了些小實驗,他們特別興奮。

她更刻意挑選一些較艱深、甚至連中學生也很少接觸的科學概念,例如生物膜(例子有牙菌膜)去介紹給學生,嘗試挑戰自己,看看能否把這種艱深的概念簡化到令小學生都明白。

Ariel一直很擔心學生問她的問題,她不懂回答,於是她向吳博士請教,吳博士告訴她不懂便直說不懂,再跟學生一起鑽研不明白的事物,抱着一個開放的心態去接受世間有很多未知的事物,「It’s OK to say I don’t know。」她表示籌辦工作坊時正值考試,天天埋首書堆令她開始忘記自己喜歡生物學的初心。

但當我見到小學生們為顯微鏡下的微生物興奮尖叫、熱情洋溢的樣子,我想起了自己當初想走這條路的原因,也感覺自己對生物學這條路有更強烈的使命感。

如今吳博士和Ariel兩師徒仍會不時保持聯絡,Ariel久不久會繪畫送給吳博士,並報告自己的近況。吳博士認為香港資優師徒計劃的好處是雙向的,不只學員學到感興趣的知識,作為師傅也獲益良多。

我很感恩認識了這位年輕科學家,兩年的交流過程可謂碩果累累。她每次都會帶着大堆不同的問題來找我,我很享受這種交流,她跳脫的思維帶我跳出自己日常的思考領域,對我的腦筋也很有好處呢!」

Ariel亦在計劃後學苑舉辦的分享會中大力鼓勵師弟妹參加,踴於為自己的興趣和夢想踏前一步,「這個計劃真的讓我想得出便做得到!」

