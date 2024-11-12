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祥賭必贏丨張繼聰不時爆肚阿Sa難招架　Stanley首度演賀歲片

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 24 分鐘前

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《祥賭必贏》舉行拜神探班儀式。

由羅耀輝執導，蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰、邱士縉（Stanely)、吳家忻（Kayan9896）、朱栢康、胡楓、楊偉倫、楊偲泳主演的2025蛇年賀歲片《祥賭必贏》，於今日（11月12日）舉行拜神探班儀式。

一眾演員今日更特意帶來一堆創意十足的揮春會見傳媒，包括：「賭」獲全勝、清熱解「賭」、先「賭」為快等，場面一片歡樂。

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（左起）楊偲泳、吳家忻、張繼聰、蔡卓妍、邱士縉。

祥賭必贏丨阿聰阿Sa合夫婦

阿Sa相隔多年再拍喜劇，更是賀歲賭片，她興奮表示今次能夠跟阿聰、修哥等人對戲過足戲癮，不過揭露阿聰有臨時爆肚，令她難以招架，甚至對住鏡頭要想其他東西分心。

阿聰戲中跟阿Sa飾演一對夫婦，兩人自然多對手戲，提到誰人最忍到他的爆肚和笑話，阿聰就指出修哥最厲害，對住他從容不迫。

至於Stanley今次戲中會力追Kayan，對於首度拍攝賀歲片，他深感榮幸，尤其能夠跟一眾好戲之人合作，自己獲益良多。

蔡卓妍、張繼聰主演賀歲片《祥賭必贏》。

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