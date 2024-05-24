  • 26°C
香港時間 : 2024526日 (Sun) 01:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

家居裝修｜內地師傅來港裝修險犯法被收屋　淘寶網店1招引港人「上當」

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2024/05/24 18:28

分享：

分享：

熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

內地師傅來港安裝險犯法被收屋，淘寶網店用1招引港人「上當」受騙。

不少人為了慳錢，都會在淘寶訂購商品，小至衣服飾物，大至訂造傢俬，甚至會讓內地師傅來港裝修。日前HOY TV節目《一線搜查》中有一集報道，這些師傳來港裝修或安裝傢俬，其實就等同於聘請「黑工」，有被沒收回屋及觸犯法例的風險，有中招業主更指內地網店會以1方法招攬客人，讓港人「上當」。

內地師傅來港裝修如同請「黑工」

據HOY TV節目《一線搜查》報道，不少港人因為貪平，在內地網站找師傅訂造傢俬，不過這些師傅來港裝修和安裝傢俬，已等同於聘請「黑工」，更有機會觸犯法例，導致公屋單位被沒收入境處表示，如果明知對方是黑工，或者沒有主動查閱對方身份證，而讓對方在家中工作，有機會涉嫌協助及教唆他人違反逗留條例，或觸犯入境條例，可能會被拘捕及撿控。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
華富邨打卡｜「平民豪宅」華富邨5大打卡位　15米高隱世瀑布＋超靚日落景

內地裝修公司以1招矇騙港人

人們貪平，明知是內地師傅也光顧，但當中也有內地裝修公司會故意扮作在香港設有門市，結果令不少人「中伏」，有網民更分享「中伏」經歷，指當時著急尋找裝修公司，上網比較後終找到一間心儀的裝修公司，對方更表示在香港設有門市，令事主放下防備。

事主向該公司訂造全屋傢俬，包括衣櫃、油壓床、地櫃等，一共五萬多元人民幣，雙方亦一直透過通訊軟件溝通，從頭到尾也沒有與該公司簽約，只有一張報價單，直到傢俬造好後，師傅上門安裝，她以為對方是香港門市的師傅，但原來只是散工，根本沒有跟該裝修公司合作過。

事主要求店家提供經營牌照，對方卻無法提供，又反口說只是接待點，在香港並沒有門市，送來的插頭更是兩腳，而非三腳的英式插頭。她認為該公司有心瞞騙，若知道對方在香港沒有門市，根本不會光顧。她亦表示本來全屋傢俬有一年保養期，但現在有2塊木板浸水，對方卻不願意提供保養。

點擊圖片放大
+5
+4

留意3點防受騙

要防止「上當」，裝修學院鄧世民建議，可先要求對方提供公司資料，是否有香港註冊、有否商業登記。若報價單上沒有抬頭，大多數都有問題。他又指光顧香港公司，收到傢俬後覺得質量不好，或收貨標準或收費方式有問題，可以拒絕收貨和追究，向相關部門例如消委會、海關投訴。

點擊圖片放大
+2

  •  

    • 中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

    HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

    追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

     

    相關文章

    深圳消費｜夫婦採耳被「隱藏式」收費最終埋單貴3倍　經驗人士教路1招KO「黑店」【附防騙教學】
    17:22 2024/05/22
    深圳消費｜夫婦採耳被「隱藏式」收費最終埋單貴3倍　經驗人士教路1招KO「黑店」【附防騙教學】
    網民熱話｜內地「試穿童裝」熱潮捲土重來 　「呃like」不成反被批撐壞衣服
    18:50 2024/05/22
    網民熱話｜內地「試穿童裝」熱潮捲土重來 　「呃like」不成反被批撐壞衣服
    家居裝修｜深圳油漆裝修工平價搶攻香港市場　自誇抵用又勤力：我們一天頂兩天
    12:35 2024/04/17
    家居裝修｜深圳油漆裝修工平價搶攻香港市場　自誇抵用又勤力：我們一天頂兩天

    你可能感興趣

    深圳消費｜夫婦採耳被「隱藏式」收費最終埋單貴3倍　經驗人士教路1招KO「黑店」【附防騙教學】
    17:22 2024/05/22
    深圳消費｜夫婦採耳被「隱藏式」收費最終埋單貴3倍　經驗人士教路1招KO「黑店」【附防騙教學】
    網民熱話｜內地「試穿童裝」熱潮捲土重來 　「呃like」不成反被批撐壞衣服
    18:50 2024/05/22
    網民熱話｜內地「試穿童裝」熱潮捲土重來 　「呃like」不成反被批撐壞衣服
    家居裝修｜深圳油漆裝修工平價搶攻香港市場　自誇抵用又勤力：我們一天頂兩天
    12:35 2024/04/17
    家居裝修｜深圳油漆裝修工平價搶攻香港市場　自誇抵用又勤力：我們一天頂兩天
    網絡熱話 裝修設計 一線搜查 淘寶 黑工 家具 家品 家居 消委會

    最高瀏覽

    急症室最長等候時間（05月26日 時間00:05）
    急症室最長等候時間（05月26日 時間00:05）
    小一叩門︱全港熱門官津小學叩門交表詳情＋面試要求　有小學設3輪面試
    小一叩門︱全港熱門官津小學叩門交表詳情＋面試要求　有小學設3輪面試
    多啦A夢展覽｜多啦A夢氣球今日免費拎　即睇5個派發地點
    多啦A夢展覽｜多啦A夢氣球今日免費拎　即睇5個派發地點
    盛事經濟｜多啦A夢7月特展詳情曝光　首播胖虎來港開個唱原創動畫
    盛事經濟｜多啦A夢7月特展詳情曝光　首播胖虎來港開個唱原創動畫
    貼地天后丨街頭busking氣氛高漲多人圍　陳慧琳唔怕零距離接觸被讚接地氣
    貼地天后丨街頭busking氣氛高漲多人圍　陳慧琳唔怕零距離接觸被讚接地氣