家居裝修｜內地師傅來港裝修險犯法被收屋　淘寶網店1招引港人「上當」

▲ 內地師傅來港安裝險犯法被收屋，淘寶網店用1招引港人「上當」受騙。

不少人為了慳錢，都會在淘寶訂購商品，小至衣服飾物，大至訂造傢俬，甚至會讓內地師傅來港裝修。日前HOY TV節目《一線搜查》中有一集報道，這些師傳來港裝修或安裝傢俬，其實就等同於聘請「黑工」，有被沒收回屋及觸犯法例的風險，有中招業主更指內地網店會以1方法招攬客人，讓港人「上當」。

內地師傅來港裝修如同請「黑工」

據HOY TV節目《一線搜查》報道，不少港人因為貪平，在內地網站找師傅訂造傢俬，不過這些師傅來港裝修和安裝傢俬，已等同於聘請「黑工」，更有機會觸犯法例，導致公屋單位被沒收入境處表示，如果明知對方是黑工，或者沒有主動查閱對方身份證，而讓對方在家中工作，有機會涉嫌協助及教唆他人違反逗留條例，或觸犯入境條例，可能會被拘捕及撿控。

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內地裝修公司以1招矇騙港人

人們貪平，明知是內地師傅也光顧，但當中也有內地裝修公司會故意扮作在香港設有門市，結果令不少人「中伏」，有網民更分享「中伏」經歷，指當時著急尋找裝修公司，上網比較後終找到一間心儀的裝修公司，對方更表示在香港設有門市，令事主放下防備。

事主向該公司訂造全屋傢俬，包括衣櫃、油壓床、地櫃等，一共五萬多元人民幣，雙方亦一直透過通訊軟件溝通，從頭到尾也沒有與該公司簽約，只有一張報價單，直到傢俬造好後，師傅上門安裝，她以為對方是香港門市的師傅，但原來只是散工，根本沒有跟該裝修公司合作過。

事主要求店家提供經營牌照，對方卻無法提供，又反口說只是接待點，在香港並沒有門市，送來的插頭更是兩腳，而非三腳的英式插頭。她認為該公司有心瞞騙，若知道對方在香港沒有門市，根本不會光顧。她亦表示本來全屋傢俬有一年保養期，但現在有2塊木板浸水，對方卻不願意提供保養。

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留意3點防受騙

要防止「上當」，裝修學院鄧世民建議，可先要求對方提供公司資料，是否有香港註冊、有否商業登記。若報價單上沒有抬頭，大多數都有問題。他又指光顧香港公司，收到傢俬後覺得質量不好，或收貨標準或收費方式有問題，可以拒絕收貨和追究，向相關部門例如消委會、海關投訴。

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