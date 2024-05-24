離開TVB丨「龍力士」鄭世豪宣布離開大台　結束24年賓主關係：感激觀眾朋友支持

▲ 鄭世豪宣布離開TVB。

再有藝人離開TVB，「龍力士」鄭世豪宣布與大台結束24年賓主關係！在處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演專與大小姐龍力蓮（林淑敏飾）作對的二世祖龍力士的鄭世豪，今日在個人社交平台宣布離開TVB。

鄭世豪在社交平台上載數張相片，並首先感謝支持者，同時坦言雖然決定離開TVB，但之後的路卻沒有詳細計劃，稱：

感謝有一個平台✨讓我可以成長學習發展了廿四年的人生，感激曾經信賴信任合作過的一班伯樂們，如無大家一點一滴的提點愛護支持教導，就沒有仍堅持的鄭世豪可以出現了🙇🏻‍♂️💪✨ 今晚將會係道別的一夜，而離開一個小社區後會如何，我也不知道，也沒打算，一切隨緣吧。❤️

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鄭世豪回望在TVB日子

最後，他回望在TVB的24年，感性地表示：

再次感激各位觀眾朋友的支持，有聽我唱歌的，有睇我演戲的，大家都令我能夠讓爸爸媽媽感動過，讓家人放心，感覺並沒有浪費這廿四年的光陰。🥹🙏✨ 得失，有得必有失；

捨得，有舍才有得！

人生得失，你需要淡然一點；

做到捨得，你需要灑脫一點！

很多事情，不如願，唯有淡看才從容；

很多東西，成負重，唯有減負才輕鬆！

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