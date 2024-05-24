航空拒載｜肺癌翁原赴上海求醫　遭吉祥航空拒載翌日離世

▲ 內地一名網民指自己的父親原計劃坐飛機到上海求醫，不料卻遭航空公司拒載，結果翌日摔倒離世。

【吉祥航空／拒載／肺癌／高血壓／網絡熱話】內地一名網民日前發文，指自己父親患有肺癌，原打算坐飛機到上海接受治療，不料卻在機場被航空公司拒載，唯有準備改搭火車，結果翌日摔倒後搶救無效身亡，憤而決定投訴。事件引起網民關注，但就出於1個原因反而不支持事主，認為航空公司做法合理。

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綜合內地媒體報道，事主5月10日在網上發文，稱其父親是肺癌三期患者，並患有高血壓三級。他為父親購買5月6日從新疆烏魯木齊飛往上海的吉祥航空機票，準備前往上海接受治療。然而當天父親到達登機口時，航空公司地勤人員告知，老人需要開具適宜登機證明，並以其身體不適為由拒載。父親只好改為搭火車，不料次日卻在酒店電梯門口摔倒，經搶救無效身亡。

▲ 事主在網上發文，指責航空公司拒載令父親「錯過了最佳救治時間」。（網上圖片）

事主憤而投訴吉祥航空公司，指責航空公司當時並未讓航醫來檢查父親的身體，也沒有告知父親屬吉祥航空手冊上哪一類拒載旅客，或開具拒載​​證明，因此認為公司「一系列違規操作，「導致我父親被拒載錯過最佳治療時間」。

他還表示自己已經致電民航局，對吉祥航空進行了投訴，並希望有關部門進行處理。

涉事的吉祥航空其後回應稱，當時該名乘客乘坐輪椅，工作人員發現他身體虛弱、說話困難，且身旁沒有任何家屬陪同，於是立即電話聯絡其家屬瞭解情況，經再三詢問，家屬告知該旅客罹患多項重疾。而公司經過慎重評估後，認為出疆航線運行時間較長，而客艙高度及突發的空中顛簸容易導致旅客身體條件進一步惡化，即使緊急備降也極有可能出現無足夠地面醫療支持的情況。

吉祥航空表示，公司當時有請旅客家屬盡快提供正規醫院出具的適宜乘機證明，亦有安排專人陪同旅客至登機口等待，以便在收到乘機證明後立即登機，然而直至航班起飛，家屬仍未能提供相關證明。

航空公司指出，公司安排旅客終止行程屬不得已的決定，並為對方提供了非自願退票證明，「我們對旅客次日不幸離世表示深切哀悼，對旅客家屬表示慰問，後續我們也將繼續做好各項運行保障工作，確保航班運行安全有序。」

事件引起網民關注，不過大部分網民都表示重疾患者乘搭機需要家人陪伴，質疑事主為何明知父親身體虛弱仍讓他獨自出行，認為吉祥航空做法有理有據，不需要負責。

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律師：有合理事由可以拒載

針對事件，四川鼎尺律師事務所律師胡磊就認為，根據家屬說法，老人在遭遇吉祥航空拒載之後，離開酒店準備乘坐火車前暈倒，搶救無效離世。就事發經過而言，老人的死亡與吉祥航空的拒載行為關聯度不高，兩者的因果關係並不直接，從法律角度來說，老人的死因更有可能還是其自身疾病，「但從社會一般人的視角來看，吉祥航空的拒載行為仍需要被檢視是否合法合規。」

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