  • 26°C
香港時間 : 2024526日 (Sun) 01:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

航空拒載｜肺癌翁原赴上海求醫　遭吉祥航空拒載翌日離世

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2024/05/24 14:19

最後更新： 2024/05/24 15:32

分享：

分享：

熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

內地一名網民指自己的父親原計劃坐飛機到上海求醫，不料卻遭航空公司拒載，結果翌日摔倒離世。

【吉祥航空／拒載／肺癌／高血壓／網絡熱話】內地一名網民日前發文，指自己父親患有肺癌，原打算坐飛機到上海接受治療，不料卻在機場被航空公司拒載，唯有準備改搭火車，結果翌日摔倒後搶救無效身亡，憤而決定投訴。事件引起網民關注，但就出於1個原因反而不支持事主，認為航空公司做法合理。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜牛皮癬、濕疹、風癩大不同？醫生拆解3者差異+治療方法

綜合內地媒體報道，事主5月10日在網上發文，稱其父親是肺癌三期患者，並患有高血壓三級。他為父親購買5月6日從新疆烏魯木齊飛往上海的吉祥航空機票，準備前往上海接受治療。然而當天父親到達登機口時，航空公司地勤人員告知，老人需要開具適宜登機證明，並以其身體不適為由拒載。父親只好改為搭火車，不料次日卻在酒店電梯門口摔倒，經搶救無效身亡。

事主在網上發文，指責航空公司拒載令父親「錯過了最佳救治時間」。（網上圖片）

事主憤而投訴吉祥航空公司，指責航空公司當時並未讓航醫來檢查父親的身體，也沒有告知父親屬吉祥航空手冊上哪一類拒載旅客，或開具拒載​​證明，因此認為公司「一系列違規操作，「導致我父親被拒載錯過最佳治療時間」。

他還表示自己已經致電民航局，對吉祥航空進行了投訴，並希望有關部門進行處理。

涉事的吉祥航空其後回應稱，當時該名乘客乘坐輪椅，工作人員發現他身體虛弱、說話困難，且身旁沒有任何家屬陪同，於是立即電話聯絡其家屬瞭解情況，經再三詢問，家屬告知該旅客罹患多項重疾。而公司經過慎重評估後，認為出疆航線運行時間較長，而客艙高度及突發的空中顛簸容易導致旅客身體條件進一步惡化，即使緊急備降也極有可能出現無足夠地面醫療支持的情況。

吉祥航空表示，公司當時有請旅客家屬盡快提供正規醫院出具的適宜乘機證明，亦有安排專人陪同旅客至登機口等待，以便在收到乘機證明後立即登機，然而直至航班起飛，家屬仍未能提供相關證明。

航空公司指出，公司安排旅客終止行程屬不得已的決定，並為對方提供了非自願退票證明，「我們對旅客次日不幸離世表示深切哀悼，對旅客家屬表示慰問，後續我們也將繼續做好各項運行保障工作，確保航班運行安全有序。」

事件引起網民關注，不過大部分網民都表示重疾患者乘搭機需要家人陪伴，質疑事主為何明知父親身體虛弱仍讓他獨自出行，認為吉祥航空做法有理有據，不需要負責。

點擊睇更多網民留言：

點擊圖片放大
+4
+3

律師：有合理事由可以拒載

針對事件，四川鼎尺律師事務所律師胡磊就認為，根據家屬說法，老人在遭遇吉祥航空拒載之後，離開酒店準備乘坐火車前暈倒，搶救無效離世。就事發經過而言，老人的死亡與吉祥航空的拒載行為關聯度不高，兩者的因果關係並不直接，從法律角度來說，老人的死因更有可能還是其自身疾病，「但從社會一般人的視角來看，吉祥航空的拒載行為仍需要被檢視是否合法合規。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

癌症殺手｜一家三口長期腹痛檢查揭同患胰臟癌　罪魁禍首竟是家中1自製食物【附胰臟癌7大症狀】
10:05 2024/05/23
癌症殺手｜一家三口長期腹痛檢查揭同患胰臟癌　罪魁禍首竟是家中1自製食物【附胰臟癌7大症狀】
一路好走丨抗癌勇士楊嘉驃復活節前離世已辦告別禮　未婚妻：他是最勇敢的人
12:39 2024/05/23
一路好走丨抗癌勇士楊嘉驃復活節前離世已辦告別禮　未婚妻：他是最勇敢的人
最後心願︱女子患腎上腺癌20年難治癒決意遊日本四國　醫生心酸：她想回到自己喜愛的地方
18:57 2024/05/23
最後心願︱女子患腎上腺癌20年難治癒決意遊日本四國　醫生心酸：她想回到自己喜愛的地方

你可能感興趣

癌症殺手｜一家三口長期腹痛檢查揭同患胰臟癌　罪魁禍首竟是家中1自製食物【附胰臟癌7大症狀】
10:05 2024/05/23
癌症殺手｜一家三口長期腹痛檢查揭同患胰臟癌　罪魁禍首竟是家中1自製食物【附胰臟癌7大症狀】
一路好走丨抗癌勇士楊嘉驃復活節前離世已辦告別禮　未婚妻：他是最勇敢的人
12:39 2024/05/23
一路好走丨抗癌勇士楊嘉驃復活節前離世已辦告別禮　未婚妻：他是最勇敢的人
最後心願︱女子患腎上腺癌20年難治癒決意遊日本四國　醫生心酸：她想回到自己喜愛的地方
18:57 2024/05/23
最後心願︱女子患腎上腺癌20年難治癒決意遊日本四國　醫生心酸：她想回到自己喜愛的地方
健康問題 網絡熱話 高血壓 肺癌

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月26日 時間00:05）
急症室最長等候時間（05月26日 時間00:05）
小一叩門︱全港熱門官津小學叩門交表詳情＋面試要求　有小學設3輪面試
小一叩門︱全港熱門官津小學叩門交表詳情＋面試要求　有小學設3輪面試
多啦A夢展覽｜多啦A夢氣球今日免費拎　即睇5個派發地點
多啦A夢展覽｜多啦A夢氣球今日免費拎　即睇5個派發地點
盛事經濟｜多啦A夢7月特展詳情曝光　首播胖虎來港開個唱原創動畫
盛事經濟｜多啦A夢7月特展詳情曝光　首播胖虎來港開個唱原創動畫
貼地天后丨街頭busking氣氛高漲多人圍　陳慧琳唔怕零距離接觸被讚接地氣
貼地天后丨街頭busking氣氛高漲多人圍　陳慧琳唔怕零距離接觸被讚接地氣