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備孕飲食｜26歲人妻備孕4年屙茶色尿驚揭患腎衰竭 須中止懷孕疑用1方法調理出事

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 7 小時前

最後更新： 3 小時前

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【懷孕/備孕/調理身體/飲食/終止懷孕/腎病/腎衰竭】中藥切忌亂喝！內地一名少婦為了備孕，4年來著重飲食調理身體，除了日常飲食方面節制，奶奶亦不時煲中藥給她，聲稱可以調理身子，少婦一一遵從。4年後，女事主終於成為媽媽，但同時身體亦出現異常，求醫確診患腎病。醫生建議中止懷孕，並盡快開始腎病治療，讓女事主「一場歡喜一場空」。

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備孕4年狂喝中藥調理

該名26歲內地女日前（22日）在社交平台「小紅書」分享自身經歷，指自己與丈夫結婚後一直想組織家庭，惟她是不孕體質，難以懷孕。故此，奶奶經常煲中藥給她喝，為幫她調養好身體。女事主自己亦很努力備孕，飲食方面非常節制和注意，「想吃的都不敢吃」，開展她養生備孕的飲食方式。果然，女事主備孕4年後，終於迎來好消息！

今天我和我老公結婚4年後擁有了龍寶寶！可是，還檢查出了腎衰竭。

成功受孕亦揭患腎病現4症狀

女事主近期發覺自己下肢出現水腫，開始有腰酸背痛和乏力的情況，但一直沒有正視問題。直到兩天前突然排出「茶色尿」，覺得事有蹊蹺求醫，發現有喜同時亦患腎病。女事主滿心歡喜終於懷孕，沒想到同時都確診罹患腎衰竭早期。醫生不建議女事主繼續懷孕，因腎病治療需服用藥物，有可能會影響胎兒發育。

疑患病與中藥有關

帖文下有很多網民留言，紛紛猜測很有可能是平日亂喝中藥肇禍，有人分享以往因為亂喝中藥導致身體技能出問題，「養生變傷身」。女事主亦回覆留言，坦認懷疑是平日奶奶常給她喝中藥調理身體，終導致腎功能出問題。另一方面，亦有網民指自己同樣為備孕喝中藥調理身體，怕自己同樣會增加患上腎病的風險。

中醫師拆解中草藥傷腎迷思

台中中醫師唐佑任曾接受媒體訪問時表示，台灣腎臟病及洗腎患者眾多，除常見因高血壓或血糖控制不良造成外，「濫用藥物」也是民眾常見的致病因子，尤其是中草藥屢被質疑是導致慢性腎臟病的原因。他指，「是藥三分毒，藥毒猛於虎」，中藥帶有「偏性」，在人體生病時氣血陰陽偏盛或衰，此時若能正確使用藥物的偏性來治療疾病，譬如「寒者熱之，熱者寒之」，可使人體氣血陰陽恢復平衡，症狀一旦改善則「中病即止」，若長期不正確的使用，反而會讓藥物偏性影響人體正常機能，所以有問題的是使用者錯誤用藥，而非藥物本身的偏性。

備孕女士5大注意事項

除調理子宮及養好身體，謝醫生亦建議備孕女士要注意以下事項︰

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