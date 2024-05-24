Sick問識答｜藥房、藥行、藥坊、藥妝有何分別？　藥劑師教你 5 招找對配藥點

不少人看完醫生後，都會選擇自行前往藥房配藥。有見及此，註冊藥劑師吳彬賓教大家分清藥房、藥行、藥坊、藥妝4大買藥點，並提供5招，好讓市民從合適的地點買到所需藥品。

分清藥房、藥行、藥坊、藥妝

本港可出售藥品的地方分 3 大類。根據 《藥劑業及毒藥條例》所規管，只有獲授權毒藥銷售商，方可稱之為「藥房」，亦是唯一可以配售醫生處方藥的地方。吳彬賓指，市民只要細心留意，便可發現大多數藥房門口的當眼處都會掛有「℞」標誌， 表示為獲授權毒藥銷售商，可合法配售醫生處方藥，以及有註冊藥劑師當值。

第二，註冊成為列載毒藥銷售商的銷售點，例如便利店及超級市場，可稱之為「藥行」，只可向市民售賣第二部藥物，例如傷風感冒藥、腳癬或股癬藥膏等，亦沒有駐場註冊藥劑師當值，不能銷售監督銷售藥物及處方藥物。

第三，其他無合法藥物銷售牌照的零售店，例如藥坊、藥妝及雜貨店，均不能銷售含任何西藥成分的藥品，亦沒有任何藥劑法例規管。

駐場註冊藥劑師 醫生處方藥 第二部藥物 無西藥成分藥品 藥房 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ 藥行 ❌ ❌ ✔️ ✔️ 藥坊、藥妝 ❌ ❌ ❌ ✔️

常見藥物4大類

不少病人或選擇自行配藥，吳彬賓指，市民需要分清藥物種類，找出正確配藥點。可在藥房購買的藥物分 4 大類：

醫生處方藥物

監督售賣藥物：毋需醫生處方但需在藥劑師指導下售賣，例如 Salbutamol 哮喘噴劑、消炎止痛凝膠、弱效類固醇藥膏等有潛在副作用的藥劑製品

第二部藥物：例如傷風感冒藥、腳癬或股癬藥膏等藥物

一般藥物：不含任何西藥成分產品，例如保健品、潤膚膏等

藥房藥劑師的重要性

為了能安全且正確地買到所需藥物，藥房藥劑師的角色很重要。吳彬賓指，只有在註冊藥劑師監督下才可合法配售醫生處方藥物及監督銷售藥物。藥房藥劑師亦有責任解答有關配藥的疑問，當市民拿著醫生處方單到藥房配藥時，藥劑師都會細心核實；尤其是醫生處方藥物，會詢問病人關於用藥須知、每天服用次數和藥效等。藥房藥劑師需要時會給予專業意見，增加用藥安全及藥物依從性。

5招找對配藥點

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撰文：黃堯姿

拍攝：王華婷、馮凱宜

鳴謝：Viatris

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