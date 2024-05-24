高官外訪｜陳茂波晤法國金融機構和商界　談23條立法後香港營商環境等議題

▲ 陳茂波昨早出席早午餐會，出席的包括法國巴黎銀行董事長樂明瀚（Jean Lemierre）（右一）。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波昨日抵達法國巴黎，隨即展開訪問，他出席早午餐會，向法國金融機構和商界領袖介紹香港的最新情況，雙方有深入交流多個議題，包括完成《基本法》第二十三條立法後香港的營商環境、香港與中東及東南亞地區的經貿投資概況、內地與香港金融市場互聯互通的持續推進、中央近期推出深化內地與香港資本市場合作的措施、本港的創科發展、風投創投的生態和機遇，以及加強香港和法國在綠色和轉型金融方面的合作等。

陳茂波昨早出席早午餐會，出席的包括法國巴黎銀行董事長樂明瀚（Jean Lemierre）。陳茂波向法國金融機構和商界領袖介紹香港的最新情況，包括經濟和金融狀況、資產市場表現，以及特區政府正全力拼經濟、謀發展的各項舉措。他在會上強調香港在「一國兩制」下，繼續實施普通法，保持自由開放、友善高效的營商環境，資金、貨物、人員和資訊自由流通，聯繫匯率制度有序運作，金融監管制度與國際接軌，法治與治安良好。他亦重點介紹特區政府積極吸引企業和人才的政策和成效，並鼓勵法國金融機構和企業，利用香港作為平台，開拓內地和亞洲的市場。

下午，陳茂波到訪一家法國研發傳感器晶片的企業Prophesee，並聽取企業負責人介紹其技術和業務發展。該企業在投資推廣署的協助和香港科技園公司的支持下，於去年在香港展開業務，並正與香港應用科學研究院進行技術合作，稍後將在香港設立地區總部，拓展內地以及亞洲地區的市場。他表示，十分歡迎企業在香港設立研究和生產基地，並充分利用香港蓬勃發達的籌融資平台，壯大業務，持續發展。他亦參觀了經營巴黎公共交通系統的企業La Régie Autonome des Transports Parisiens（RATP）。



陳茂波今日將出席由廣東省人民政府、特區政府和澳門特區政府聯合主辦的「粵港澳大灣區—歐洲（法國）經貿合作交流會」。隨團的還包括政制及內地事務局副局長胡健民，以及香港駐歐洲聯盟特派代表翁佩雯。

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