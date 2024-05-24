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高才通｜陳國基清澄當局無意取消計劃　稱歡迎內地高才在港落地生根

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2024/05/24 15:50

最後更新： 2024/05/24 17:04

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

（資料圖片）

近日內地社交媒體流傳，政府可能於年底取消「高才通計劃」，政務司司長陳國基今日（24日）在社交媒體表示，當局沒有任何打算取消計劃，會繼續歡迎內地同胞，尤其是年輕朋友，通過計劃來港探索機遇、就業創業。

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陳國基表示，不少在香港工作的高才均投身於金融、商貿、創科等行業，非常配合香港「八大中心」的發展，高才以及他們的配偶，每年最少可以為香港帶來340億港元收益。他指，隨着香港正全力拼經濟、謀發展，機遇處處，港府歡迎更多內地同胞來香港一展所長，為國家、為香港作出貢獻。

他又指，當局會繼續全力推行「高才通計劃」，為更多高才提供更全面、更到位的支援，讓他們「更好地在香港落地生根、成就夢想」。

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