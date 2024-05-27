妊娠糖尿｜31歲人妻患糖尿病　丈夫1荒謬原因斥噁心提離婚：他說我不自愛 

【糖尿病／懷孕／妊娠／妊娠糖尿病／離婚】懷孕不易，身邊人應多加照顧及關愛。馬來西亞一名31歲女子懷孕後不幸患上糖尿病，不料丈夫得悉情況後竟嫌棄妻子，認為她孕期吃太多、不自愛才會患病，斥其非常「噁心」要求離婚。女子聞言傷心不已，泣訴：「我患糖尿病還不是因為懷著我們的孩子！」

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綜合馬媒及《詩華日報》報道，該名女子與丈夫結婚3年，懷孕期間她被醫生告知患有糖尿病或妊娠糖尿病，產後到院再進行測試證實患上糖尿病。事主表示，丈夫得悉她的病情後，一直冷嘲熱諷，產後更忽然提出離婚，表示不想再經營這段婚姻。

初時她以為對方外遇，不料經過一輪溝通後，丈夫坦言覺得事主患上糖尿病，是因為貪吃、不自愛所導致：「他說這是老人病，質問我為甚麼這麼年輕就得妊娠糖尿病，覺得我罹患這種病很噁心。」由於懷孕期間丈夫從未陪同產檢，因此她試圖解釋糖尿病成因，可惜對方不願相信，堅持認為糖尿病是貪吃的人才會患上。

事主嘆：我到底做錯了甚麼？

事主表示自己向來控制飲食，而且體重正常，惟自己父母亦患有糖尿病，相信病情是因為遺傳所致。想到將要一輩子與糖尿病共存，事主無奈嘆指：「我已向他解釋很多次，但他都不理解。我感到很難過，我到底做錯了甚麼？我患糖尿病還不是因為懷著我們的孩子！」

糖尿病成因+病徵

內分泌及糖尿科專科醫生黃卓力受訪時曾指出，糖尿病是一種慢性疾病，當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地高，導致糖尿病。一般而言，糖尿病初期病徵並不明顯，常見多為異常口渴、尿頻、容易疲倦、體重下降、視力模糊等，而部分患者可能未必有明顯病徵，待出現併發症才驚覺患上糖尿病。黃醫生指，家族有糖尿病史、肥胖人士及患有高血壓、高膽固醇、曾有妊娠糖尿病等人士，都屬於患上糖尿病高危人士。他又提醒即使沒有高危因素、沒有症狀的人士，年逾35歲都應考慮做血糖檢測，當發現有病徵才做檢查可能已經太遲。

糖尿病8大症狀

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