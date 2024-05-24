靚媽精明眼｜麥當勞App每日送$10套餐現金券　下周$20九件麥樂雞餐用PayMe減$5

▲ 全新麥當勞App每日送$10套餐現金券，下周一優惠有$20九件麥樂雞套餐。（有關機構提供）

【靚媽精明眼/麥當勞優惠/麥當勞App】全新麥當勞App下載量現已超過120萬！麥當勞App除了每日放送的$10套餐現金券外，下星期一 （5月27日）起更推出「連續7日 麥麥勁賞」超抵優惠。下週限定驚喜包括「$20九件麥樂雞配中汽水」、「$25四重芝士孖堡配中汽水」，以及「$10兩件酥皮朱古力批」等，在五月最後一週作美味的完結。

最新影片推介：

「連續7日 麥麥勁賞」可以額外慳足最少$400！下周一5月27日限定頭炮優惠「$20九件麥樂雞配中汽水」，緊接5月28日限定優惠「$25四重芝士孖堡配中汽水」、5月29日有超抵價「$15火腿扒芝士飽配中汽水」，以及5月30日限定的「$25雙層魚柳飽配中汽水」。

6月1日限定則有深受顧客歡迎的回歸美食「$10兩件酥皮朱古力批」，香濃順滑的朱古力醬搭配酥脆朱古力皮。

由2024年5月27日起至2024年6月30日，入PayMe App搶港幣5元麥當勞快閃優惠券！領券後即日內到麥當勞餐廳或App消費滿港幣40元或以上，優惠券即自動扣減。

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5