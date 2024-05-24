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靚媽精明眼｜麥當勞App每日送$10套餐現金券　下周$20九件麥樂雞餐用PayMe減$5

休閒消費

撰文： 林綺玲

發布時間： 2024/05/24 15:55

最後更新： 2024/05/24 16:33

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

全新麥當勞App每日送$10套餐現金券，下周一優惠有$20九件麥樂雞套餐。（有關機構提供）

【靚媽精明眼/麥當勞優惠/麥當勞App】全新麥當勞App下載量現已超過120萬！麥當勞App除了每日放送的$10套餐現金券外，下星期一 （5月27日）起更推出「連續7日 麥麥勁賞」超抵優惠。下週限定驚喜包括「$20九件麥樂雞配中汽水」、「$25四重芝士孖堡配中汽水」，以及「$10兩件酥皮朱古力批」等，在五月最後一週作美味的完結。

最新影片推介：

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華富邨打卡｜「平民豪宅」華富邨5大打卡位　15米高隱世瀑布＋超靚日落景

「連續7日 麥麥勁賞」可以額外慳足最少$400！下周一5月27日限定頭炮優惠「$20九件麥樂雞配中汽水」，緊接5月28日限定優惠「$25四重芝士孖堡配中汽水」、5月29日有超抵價「$15火腿扒芝士飽配中汽水」，以及5月30日限定的「$25雙層魚柳飽配中汽水」。

6月1日限定則有深受顧客歡迎的回歸美食「$10兩件酥皮朱古力批」，香濃順滑的朱古力醬搭配酥脆朱古力皮。

由2024年5月27日起至2024年6月30日，入PayMe App搶港幣5元麥當勞快閃優惠券！領券後即日內到麥當勞餐廳或App消費滿港幣40元或以上，優惠券即自動扣減。

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