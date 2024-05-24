校長專欄｜林文燦英小推「主題學習」啟發學生探索精神　校長：培養學生關懷社會的價值觀

▲ 林文燦英文小學學生通過手作活動，如皮影戲、象棋、剪紙、戲劇面譜和頭飾，來認識中國的非遺文化，體驗中國傳統文化和手工藝的魅力。

AI時代的來臨，眾多顛覆人們思維的技術湧現和不斷演進，社會變革和教育需求也在不斷改變。 筆者認為，創新是迎接新時代的不一法門。創新課程是創新教育的核心，傳統的教育模式注重知識的灌輸和應試成績，忽視了孩子們的創造力和解決問題的能力培養。

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當今社會，知識的更新速度非常快，這樣的教育模式在應對當前社會需求上已經顯得落伍和不足，教育界迫切需要改革和創新，來緊貼時代脈搏，讓他們能夠主動思考、解決問題，發揮自己的潛能。更能讓學生在學習中能更好地適應未來的社會和工作環境。

開展主題學習和跨學科教育，是創新教育的一個重要方向。本校由上一年起開展Global Studies校本課程，旨在引導孩子們由小時候對世界各國地域和文化的探索了解。課程涵蓋多個主題，首先學生學習關於世界人口的知識，包括人口分佈和結構，以及不同地區的文化特徵。同時，他們也通過手作活動，如皮影戲、象棋、剪紙、戲劇面譜和頭飾，來認識中國的非遺文化，體驗中國傳統文化和手工藝的魅力。

這些課程活動啟發了學生的好奇心和探索精神，學會尊重和理解不同文化之間的差異，並透過實際參與手工藝活動，培養創造力和藝術表達能力。藉此，我們希望培養學生的全球公民意識，擴大他們的國際視野，並為他們未來的跨文化交流和國際事務提供基礎。

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正如我們明白到現實生活中的問題往往是跨學科的，需要孩子們具備綜合思考和解決問題的能力。因此，開展主題學習能夠讓孩子們在多個學科中學習，提升他們的綜合能力。我們設置的上述課程會作進一步延伸將帶領學生走入社區，探訪老人和視障人士，學習關心社會。活動後，學生將撰寫書面報告，反思他們的體驗和觀察，並在日常生活中繼續實踐「小善幸」。「小善幸」是一個行動獎勵計劃，旨在激勵學生持續行善、積極貢獻。

學校通過以上活動，盼望培養學生關懷他人和社會的價值觀，並發展社會責任感和共融意識。跨學科學習需要將不同學科的知識相互聯繫，培養學生的綜合思維和解決問題的能力。同時，需要邁向問題導向學習模式。通過提出真實世界的問題，讓學生在解決問題的過程中學習，培養解決問題的能力。

還有，教育工作者在創新教育中扮演著至關重要的角色。他們需要不斷學習和更新知識面，以追隨世界發展的脈搏。同時，他們需要愛護每一位孩子，發掘他們的潛能，讓他們在自己的舞台上綻放光芒。教育工作者需要成為孩子們的引路人，引導他們在創新教育的征程中茁壯成長。

最後，創新教育是新時期教育的必然趨勢。我們應該以開放的態度面對這個變化，我們相信，只有通過創新教育，才能夠培養出具有創新精神、創造力和解決問題能力的新時代人才，推動社會進步和可持續發展，為社會的發展做出更大的貢獻。

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