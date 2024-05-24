天氣預報｜西北太平洋風季殺到　天文台料兩組雲團有機會成熱帶氣旋

▲ 下周初天氣不穩定，本港顯著降雨概率達高。（陳靜儀攝）

【天氣預報/天氣/明天天氣/氣溫/今日氣溫/明日氣溫】天文台表示，位於西北太平洋的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南約990公里，預料向西北移動，移至菲律賓以東一帶，然後轉向偏北方向橫過西北太平洋。受低壓槽影響，下星期一、二（5月27至28日）廣東沿岸地區天氣不穩定，本港顯著降雨概率達高。

本港過去星期一（20日）及星期二（21日）皆有顯著降雨，星期二更發出今年第二個紅色暴雨警告信號。低壓槽在這春末夏初的時間仍然於華南一帶活躍。

另一方面，在西南季候風加強下，赤道附近的熱帶輻合帶亦活躍起來。而其兩側有暖濕氣流匯聚，有利熱帶氣旋生成。熱帶輻合帶會隨著季節北抬南移，當北半球進入夏季時，熱帶輻合帶會北移。現時孟加拉灣及西北太平洋皆有旺盛的對流雲團，參考電腦預報模式的最新預測，這兩組雲團有機會在未來數日分別發展成熱帶氣旋。

▲ 5月23日的全球合併衛星圖像，顯示孟加拉灣及 菲律賓以東之西北太平洋旺盛的對流雲團。

現時西北太平洋的環境條件，包括較高的海水溫度及較弱的大氣層垂直風切變，有利在該區的對流雲團發展成熱帶氣旋。按照最新電腦模式預測，該潛在生成的熱帶氣旋會受位於西北太平洋的副熱帶高壓脊氣流引導，先向西移至菲律賓以東一帶，然後沿副熱帶高壓脊的西側轉向偏北方向移動，橫過西北太平洋。

此外，暖濕的西南季風會在下週初影響南海北部及華南沿岸，為該區帶來充足的水氣。同時，一道低壓槽會在下星期一及星期二影響廣東沿岸地區，並為該區帶來驟雨及雷暴，但驟雨實際出現的位置和時間則仍有變數，最新電腦預報模式對珠江口一帶雨區的雨量、落點和時間存在較大分歧。根據目前評估，下星期一及星期二的顯著降雨概率達高。

▲ 電腦模式預計下週初暖濕的西南季風會影響南海北部及華南沿岸， 並在一道低壓槽的配合下為該區帶來不穩定天氣。

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