23條生效｜回應布林肯稱擬制裁破壞香港自治人士　林定國：不會影響律政司工作

▲ 林定國回應，「這類言行或言論絕對不會影響到我本人或律政司的工作。(林定國fb圖片)

美國國務卿布林肯日前提到，正考慮制裁破壞香港基本自治的人士，會檢視由美國國會議員提出的49人制裁名單。律政司司長林定國今日（24日）在機場見記者回應指，「這類言行或言論絕對不會影響到我本人或律政司的工作，不會有一絲一毫的任何影響」，又批評相關言行違反基本的國際法原則。

布林肯日前在眾議院一個聽證會上，回應有關香港《基本法》23條立法時表示，正通盤考慮採取所需行動，包括「制裁破壞香港基本自治的人士」，樂於檢視由美國國會議員提出的49人制裁名單。49人名單包括林定國、警務處處長蕭澤頤及多名國安法指定法官、檢控官。

特區政府發言人日前強烈譴責有外國政客提出制裁官員、法官及檢控官，敦促美方立即停止干預香港事務，並強調特區對制裁嗤之以鼻，無懼任何威嚇。

林定國︰中東和香港在法律服務 有很大的合作空間

另外​​​​​​，​林定國結束五天中東外訪，他今日聯同代表團的中午投資推廣署署長劉凱旋、貿發局副總裁劉會平、大律師公會主席杜淦堃及香港律師會會長陳澤銘在機場見記者。他指，五天中東旅程收穫甚豐，代表團先後到訪兩個國家四個城市，包括沙特阿拉伯的利雅得，阿聯酋的阿布扎比、迪拜及沙迦 ，一共參與了20多個不同類型的活動。他形容，此行把握機會與中東朋友說好香港故事，解說香港獨特的普通法制度，是中東通往中國及其他地方的門戶，是中東的「超級聯繫人」及「超級增值人」。

林定國認為，中東地區和香港在法律服務或其他方面存在很大的合作空間，因為在中東所探訪的地方，例如迪拜，在當地、中東地區甚至是非洲，均扮演着金融中心、法律服務中心、貿易中心的角色，而香港在亞太區亦是國際金融、貿易及法律服務中心。他續指，當地在國際民商事方面選擇用普通法，亦建立了很多與香港非常類似的一些爭議解決機構，例如一些仲裁機構，很有信心，兩地可以合作。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5