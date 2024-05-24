在絕版前放浪一次丨練美娟澳洲之旅獻出多個第一次　Chri連番次試探娟姐底線

▲ 練美娟和梁彥宗主持ViuTV節目《在絕版前放浪一次》。

由練美娟 （娟姐）和梁彥宗（Chris）任主持ViuTV節目《在絕版前放浪一次》在今晚（5月24日）播出最後一集內，娟姐和Chris到澳洲聖誕島，尋找紅蟹的蹤跡。

每年當地雨季，數以千萬計的紅蟹將會由內陸高山遷徙到海邊產卵，是全球獨有的現象。可是團隊到埗聖誕島的時候仍未正值雨季，道路上未出現紅蟹海現象。娟姐在澳洲之旅奉獻出多個第一次，例如零距離接觸自己最害怕的爬蟲類動物、不懂得游泳卻在茫茫大海中浮潛。

她曾經跟公司講過，就算有薪酬都不會拍任何夜探或靈異節目，然而今晚娟姐跟隨Chris去一個即興的生態夜探。團隊駕車離開大路，在伸手不見五指的黑夜下周圍探索，尋找紅蟹的腳印。

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▲ 《在絕版前放浪一次》

測試娟姐底線

Chris問娟姐今次是否有點「過份」探險，並想藉此測試娟姐的底線。娟姐回應Chris今次跟著他拍攝，自己對嘗試新事物的容忍度很高。她接著說：「首先我哋成隊Crew都無人去過嗰個地方啦，無人知。我問乜，都無人確實答到我，而我只係著住對拖鞋。」

團隊得到當地人的指點，於是在第二天早上到達另一個地方，終於見到大量的紅蟹在道路上橫行。兩人急不及待下車觀察紅蟹的步伐，雖然數量不及預期，但仍算完成此行目標。

▲ 《在絕版前放浪一次》

鏡頭前展現溫柔一面

旅程來到終點，整個拍攝過程接近40日，而兩位主持亦經歷很多難忘的體驗，旅程完結時難免有點感觸。

娟姐在鏡頭前展現溫柔的一面，更因為突破自己曾一度落淚，Chris讚賞她十分勇敢：「佢勇敢嘅程度係去到硬食，有時佢講咗佢唔得，但去到嘅時候都會勇敢嘗試，我諗依個Trip佢獻上咗好多嘅第一次」。

最後，娟姐希望觀眾一方面欣賞節目裏的美麗畫面，另一方面要思考如何付出更多去保留即將絕版的事物。

▲ 《在絕版前放浪一次》

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