  • 26°C
香港時間 : 2024526日 (Sun) 01:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

在絕版前放浪一次丨練美娟澳洲之旅獻出多個第一次　Chri連番次試探娟姐底線

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2024/05/24 16:34

最後更新： 2024/05/24 16:34

分享：

分享：

熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

練美娟和梁彥宗主持ViuTV節目《在絕版前放浪一次》。

由練美娟 （娟姐）和梁彥宗（Chris）任主持ViuTV節目《在絕版前放浪一次》在今晚（5月24日）播出最後一集內，娟姐和Chris到澳洲聖誕島，尋找紅蟹的蹤跡。

每年當地雨季，數以千萬計的紅蟹將會由內陸高山遷徙到海邊產卵，是全球獨有的現象。可是團隊到埗聖誕島的時候仍未正值雨季，道路上未出現紅蟹海現象。娟姐在澳洲之旅奉獻出多個第一次，例如零距離接觸自己最害怕的爬蟲類動物、不懂得游泳卻在茫茫大海中浮潛。

她曾經跟公司講過，就算有薪酬都不會拍任何夜探或靈異節目，然而今晚娟姐跟隨Chris去一個即興的生態夜探。團隊駕車離開大路，在伸手不見五指的黑夜下周圍探索，尋找紅蟹的腳印。

淡季報錯團丨娟姐晨早流流搲酒飲　練美娟摸平安龜雕像祈求中六合彩

《在絕版前放浪一次》

測試娟姐底線

Chris問娟姐今次是否有點「過份」探險，並想藉此測試娟姐的底線。娟姐回應Chris今次跟著他拍攝，自己對嘗試新事物的容忍度很高。她接著說：「首先我哋成隊Crew都無人去過嗰個地方啦，無人知。我問乜，都無人確實答到我，而我只係著住對拖鞋。」

團隊得到當地人的指點，於是在第二天早上到達另一個地方，終於見到大量的紅蟹在道路上橫行。兩人急不及待下車觀察紅蟹的步伐，雖然數量不及預期，但仍算完成此行目標。

《在絕版前放浪一次》

鏡頭前展現溫柔一面

旅程來到終點，整個拍攝過程接近40日，而兩位主持亦經歷很多難忘的體驗，旅程完結時難免有點感觸。

娟姐在鏡頭前展現溫柔的一面，更因為突破自己曾一度落淚，Chris讚賞她十分勇敢：「佢勇敢嘅程度係去到硬食，有時佢講咗佢唔得，但去到嘅時候都會勇敢嘗試，我諗依個Trip佢獻上咗好多嘅第一次」。

最後，娟姐希望觀眾一方面欣賞節目裏的美麗畫面，另一方面要思考如何付出更多去保留即將絕版的事物。

《在絕版前放浪一次》

最新影片推介：方太專訪

TOPick柴犬追星
烹飪KOL始祖｜90歲方太欣慰子女孝順　享受退休生活自由自在

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

陳柏宇認為結婚不等於約束　不婚主義者練美娟：結婚是不必要的
17:27 2023/03/06
陳柏宇認為結婚不等於約束　不婚主義者練美娟：結婚是不必要的
【人美心善】赴越南參與救盲行動獲啟發　練美娟體會慢活用心看世界
12:07 2023/08/18
【人美心善】赴越南參與救盲行動獲啟發　練美娟體會慢活用心看世界
淡季報錯團丨娟姐晨早流流搲酒飲　練美娟摸平安龜雕像祈求中六合彩
15:22 2024/04/17
淡季報錯團丨娟姐晨早流流搲酒飲　練美娟摸平安龜雕像祈求中六合彩

你可能感興趣

陳柏宇認為結婚不等於約束　不婚主義者練美娟：結婚是不必要的
17:27 2023/03/06
陳柏宇認為結婚不等於約束　不婚主義者練美娟：結婚是不必要的
【人美心善】赴越南參與救盲行動獲啟發　練美娟體會慢活用心看世界
12:07 2023/08/18
【人美心善】赴越南參與救盲行動獲啟發　練美娟體會慢活用心看世界
淡季報錯團丨娟姐晨早流流搲酒飲　練美娟摸平安龜雕像祈求中六合彩
15:22 2024/04/17
淡季報錯團丨娟姐晨早流流搲酒飲　練美娟摸平安龜雕像祈求中六合彩
練美娟 梁彥宗 綜藝節目 ViuTV

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月26日 時間00:05）
急症室最長等候時間（05月26日 時間00:05）
小一叩門︱全港熱門官津小學叩門交表詳情＋面試要求　有小學設3輪面試
小一叩門︱全港熱門官津小學叩門交表詳情＋面試要求　有小學設3輪面試
多啦A夢展覽｜多啦A夢氣球今日免費拎　即睇5個派發地點
多啦A夢展覽｜多啦A夢氣球今日免費拎　即睇5個派發地點
盛事經濟｜多啦A夢7月特展詳情曝光　首播胖虎來港開個唱原創動畫
盛事經濟｜多啦A夢7月特展詳情曝光　首播胖虎來港開個唱原創動畫
貼地天后丨街頭busking氣氛高漲多人圍　陳慧琳唔怕零距離接觸被讚接地氣
貼地天后丨街頭busking氣氛高漲多人圍　陳慧琳唔怕零距離接觸被讚接地氣