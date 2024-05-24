靚媽精明眼｜麥當勞App購買週末雙人早晨套餐　即送脆薯餅+高鈣低脂藍莓乳酪

▲ 在麥當勞App購買週末雙人早晨套餐，即送脆薯餅及高鈣低脂藍莓乳酪。

【靚媽精明眼/麥當勞優惠/麥當勞App】一日之計在於晨，小朋友周末去玩之前，歎返個麥當勞早餐最開心。即日起至6月9日每逢周六日，雀巢高鈣低脂乳酪滋味加入麥當勞超值早晨套餐菜單，麥當勞App同時推出「週末雙人早餐」優惠，凡星期六及日使用App優惠券購買兩款麥當勞早晨套餐，即送一塊脆薯餅和一杯雀巢高鈣低脂藍莓乳酪。

想早餐食得健康一點，家長可為小朋友叫高鈣低脂乳酪。由即日起至6月9日逢星期六日，在麥當勞超值早晨套餐菜單當中可選擇的雀巢高鈣低脂乳酪，不加防腐劑，含活性乳酸菌，加上高鈣有助骨骼發展，乳酪每日在香港新鮮製造。

只要登入麥當勞App使用優惠券購買任何兩款超值早晨套餐，即送脆薯餅一塊和雀巢高鈣低脂藍莓乳酪100克一杯。

優惠詳情

日期︰即日起至2024年6月9日（逢星期六、日）

時間：早上4時至11時

地點：只適用於指定之香港麥當勞餐廳（山頂廣場、海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場、香港國際機場內之所有麥當勞餐廳除外）

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