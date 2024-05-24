經濟尖子︱國際經濟奧林匹克香港區選拔賽　金獎得主將迎戰50個國家地區精英

▲ 參賽者們表現優異，部分參賽同學榮獲金牌，並獲選加入香港隊參與訓練。（學校提供）

直資龍校優才(楊殷有娣)書院由天才教育協會創辦，該會於5月18日舉辦國際經濟奧林匹克香港區選拔賽，吸引近400名本地學校和知名國際學校的學生參加比賽。

該會更榮獲國際經濟奧林匹克官方委任，成為2024年國際經濟奧林匹克比賽主辦機構，在`中國香港首次主辦該項國際大型盛事，於2023年希臘主辦的比賽中共獲1金、2銀、4銅及商業個案項目全球第一名的中國香港隊亦將首次主場作賽。

本年度比賽將於2024年7月22日至31日舉行，主要比賽場地為優才(楊殷有娣)書院，預期將會有來自超過50個國家和地區的精英學生參加。香港特區政府亦大力支持，證券及期貨事務監察委員會（證監會）轄下的投資者及理財教育委員會（投委會）已成為比賽支持機構。屆時除了有重量級政經界人士作為開幕禮主禮嘉賓並致辭，大會亦會安排參賽者參觀香港的名勝景點及參與文化交流活動，讓全球精英學生及教育家能更深入地認識香港。

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題目程度達大學水平

國際經濟奧林匹克香港區選拔賽分為兩個環節。第一個環節是考核經濟及金融知識的選擇題，題目的程度達到大學水平。第二個環節則是商業個案研究，參賽者需要為一家傳統商業銀行撰寫就應對虛擬銀行崛起的商業策略，由三位專業評判評分。

比賽的三位專業評判來自不同界別，包括中國建設銀行（亞洲）交易銀行及資本市場部助理總經理伍芝菁女士、前財經事務及庫務局政治助理趙必立先生和會計師行合夥人崔耀文先生。他們不單止是這個比賽的頒獎嘉賓，也為參賽者提供了寶貴的意見。

▲ 近400名參賽者來自約60間著名本地及國際學校。（學校提供）

最後，在約100隊參賽隊伍中激烈競爭下，九龍華仁書院脫穎而出，獲得商業個案組別冠軍。

個人獎項方面，獲得金獎的學校包括優才(楊殷有娣)書院、漢基國際學校、拔萃男書院、德瑞國際學校、香港國際學校、喇沙書院、保良局百周年李兆忠紀念中學、皇仁書院、聖士提反書院、聖保祿學校、弘立書院、鳳溪第一中學、筲箕灣官立中學和九龍華仁書院等，其中優才(楊殷有娣)書院獲得最多金獎。

▲ 參賽者們在團隊比賽中取得佳績。（學校提供）

優秀學生入選港隊訓練

部分學生在比賽中脫穎而出，獲得金獎的更會入選港隊訓練的資格。天才教育協會將會密鑼緊鼓，為入選港隊訓練的學生提供密集式操練，挑選最優秀的十名學生代表香港，將主場迎戰來自50個國家和地區的精英學生。

大會指出，本次比賽成功展現了香港學生在經濟學方面的才華和競爭力，為他們提供了一個展示個人學科知識和商業思維的機會，有利他們未來在職場上大展身手，為經濟發展作出貢獻。

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