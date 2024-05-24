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靚媽精明眼｜消委會推介9款總評4星或以上床單　$59平價貨更勝千元名牌

兒童健康

撰文： 沈佩珊

發布時間： 2024/05/24 17:44

最後更新： 5 小時前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

消委會推介9款總評4星或以上床單，$59平價貨更勝千元名牌。

【消委會/消委會測試/消委會床單/床上用品】床單是貼身用品，英國曾有研究指出，短短7日不換床單可佈滿百萬隻塵蟎。不想小朋友與塵蟎同眠，很多家長會選擇有具有抗菌和防蟎功能的床單。消委會曾測試市面15款床單和床褥保護套，結果有9款總評獲4星或以上，當中一款售價僅59元，防蟎效能媲美千元名牌貨。

消委會｜7款抗菌功能未如理想

消委會測試中15款床單和床褥保護套，有9款同時標示有「抗菌」及「防蟎」功能，6款標示有「防蟎」功能，售價由59元至1,590元不等。

消委會檢視樣本的抗菌和防蟎效能、有害化學物質的含量（偶氮染料和游離甲醛）、耐用程度（洗濯後外觀、尺寸等的改變），以及樣本的纖維成分和針數。結果顯示，雖然全部樣本都有不俗的防蟎效能，惟7款的抗菌功能卻未如理想。

消委會｜9款高分床單推介

另外，有9款產品總評獲4星或以上，售價由59元至1,590元不等。售價最低的59元「Vania Bedding」床褥保護罩，整體防蟎及抗菌表現理想，塵蟎抑制率達95%，根據標準定義，防蟎效能屬非常有效，整體防蟎表現更媲美一些千元產品。完整名單見下圖：

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消委會｜減少家中塵蟎貼士

1.使用防蟎床上用品：

消委會指出，要減少家中塵蟎，建議選擇能完全包裹着床褥或枕頭的防蟎床具類型，例如有拉鏈的產品，尺寸要比包裹的床褥或枕頭略大，以免套用或拆除時因過度拉扯而致床具撕裂或破損，繼而失去防蟎效用。

2. 經常換洗床上用品：

除了使用防蟎的床上用品外，床單、枕套等應該每隔一至兩星期清洗一次，除可藉此殺滅床具上的塵蟎及清除其排泄物外，還可清除枕頭套上的皮屑，減少塵蟎的食物供應。有研究指用高溫（約50至60°C）清洗床具可以殺死塵蟎，但要留意不是所有床具都能用高溫清洗，應參考床具上的護理標籤去清洗才能延長床具的壽命。

如果床具不能用高溫清洗，消費者可考慮使用殺塵蟎專用的洗衣液，或在天氣晴朗時，把枕頭或床單放置於室外晾曬數小時，亦有助減少塵蟎。

3. 用濕布抹拭家具：

除了床上用品外，最好定期以濕布抹拭家具或使用吸塵機清潔家居，保持家居清潔，盡量避免使用乾布、塵拂或掃帚打掃，以減少塵埃及塵蟎等散布到空氣中飄浮。

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4. 減少塵蟎寄居地：

一般睡房中的物品，例如枕頭、枕頭袋、床單、床褥以至地氈等，都是塵蟎寄居的理想地方，因為這些物品除了保暖和保濕外，還殘留著使用者每天脫落的皮屑。因此，最好不要在床上放置毛公仔，或使用厚重的窗簾布和長毛的地氈。

5. 控制房間濕度：

在潮濕的日子開啟抽濕機來降低室內空氣的濕度，有助減低塵蟎的數量，亦可避免霉菌滋生。在較乾燥而寒冷的秋冬日子，則應打開窗戶以保持室內空氣流通。

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