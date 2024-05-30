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夫妻之道｜夫妻吵架情緒失控小事變大事　心理師教5招挽救婚姻方法

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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心理師教夫妻5招挽救婚姻方法。

【夫妻之道/新手爸媽/幸福婚姻法則/離婚/兩性關係】很多時候，夫妻吵架很平常吧！但有無試過愈鬧就愈嬲，愈嬲便不小心用難聽的言語來傷害對方，然後到達一個情緒完全失控的狀態？諮商心理師許嬰寧分享，兩夫妻之間難免會有爭執產生，最後會遇到走不下去的時候，如果可以試著吵架時有意識的停下來，讓彼此適當的冷靜，平凡的吵鬧都可以讓夫妻增進彼此感情。

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《幸福婚姻法則》一書當中，作者温格·朱利（ Julius Wenger)寫到：「最幸福的婚姻，一生中也會有兩百次離婚的念頭和五十次掐死對方的想法。」無論是多麼幸福甜蜜、看起來如膠似漆、無憂無慮、人人羨慕的伴侶，都會遇到走不下去的時候，都會出現暴怒、憤而希望離開、甚至想要毀了對方的可怕想法。既然不可能完全避免，也不想失去像家人一樣最熟悉的存在，台灣許嬰寧心理師表示可學習5個吵架不傷感情的方法：

《今生有你》

夫妻之道｜1. 學會停止

許嬰寧心理師指，當我們吵得停不下來的時候，會發現過了一個小時後（甚至更快），已經脫離原本話題，開始重複抱怨一樣的內容，或是已經開始翻舊帳，這些話都對原本的溝通沒有幫助，只會火上加油，加入更多的火藥味，於是開始出現「為何要講那些事情？」、「你上次不是？」、「如果你要這樣的話，我也可以」、「這個你已經講過了！」、「你講完未？」，出現這類的對話，已經不可能維持和氣了，只會更難拉下臉。

因此雙方都需要練習在這類對話開始之前，自主停止。所謂的自主停止，就是有意識地告訴自己「該停了」，而不管對方是不是會停，也不管你停了以後，是不是要被對方佔上風又多說兩句。

《遇見幸福》

夫妻之道｜2. 適當冷靜

今天肯定吵不完，就請你先放下。很多夫妻吵架的議題其實是很棘手，但卻無法馬上解決。既然今天吵不出結果，乾脆就讓今晚的互相咆哮和傷害降到最低，騰空一點時間來緩衝，讓彼此冷靜，以免講出更多不堪後果的氣話，也避免影響身邊更多的人或孩子，更別帶著情緒睡覺、上班、開車等。

適當的冷靜，不是冷戰。是表示雙方需要好好思考，消化情緒，也思考對話中帶來的感覺，自己無法接受的問題是什麼？自己希望結果是什麼？對方為什麼要這樣說？對方可能在意的是什麼？思考一定要包含雙方的角度，因為只有在對方不在場的時候，你才有可能多幫對方想一點點，如果對方在場，你只會更加想要自我保護，捍衛自己。

《婚姻的兩種猜想》

夫妻之道｜3. 改變需要耐心

想要說服對方，或是改變關係，絕對不會一朝一夕就能達成。愈是心急，愈會弄巧成拙。無論吵架的溝通目標是什麼，不要期待馬上達成，先自行將期待分成一個一個階段性目標，以小目標為主作為單次溝通主題，切勿心急，造成雙方壓力過大，也容易放負氣。

期望越大，往往失望越大。當雙方都能調整心態，不要施加過大的壓力在彼此身上，比較不會引起對方的防衛，和自己的失望。

《不夠善良的我們》

夫妻之道｜4. 聽見抱怨聽成需求，聽見批評看見受傷

對方向你抱怨的大小事，通常是他希望你能調整改進的地方。若當作抱怨，就會引起「被指責的焦慮」，自然無法聽進去；但若當成是他在表達需求，只是表達方式不好，就不必如此焦慮，只要願意就有可能可以調整，增進彼此感情。

聽見對方不斷批評轟炸，理所當然會感覺憤怒或委屈，直覺想要反駁，但是往往只會越演越烈，招致更多莫名的批評；若能跳出來看，對方的批評其實是他受傷的偽裝，不善於示弱的人，通常會用憤怒的批評來呈現，想像他內在受傷的樣子，比較能夠不被他的批評刺傷。

《淚之女王》

夫妻之道｜5. 說出抱怨恐為拒絕，說出批評可能傷害

而我們也總會脫口而出各種氣話、我們也有我們自我保護的機制，有時明明不想要吵成這樣，但卻不小心被情緒牽著走，傷害關係的不是吵架本身，而是在吵架過程中失去理智的延續情緒。

若你經常用抱怨來傳達感受，可能會讓對方感覺無能為力，像是注定要讓你失望一樣，就好像是你在挑惕拒絕他般，久而久之對方就會失去為彼此努力的動力；而有時候我們更激動地批評、諷刺，不外乎是想要表達我們有多麼地在意、多麼地不滿，但情緒張力過大會壓過理性接收，對方只收到情緒，沒收到你的道理，感覺被罵地很受傷，自然會把心門關起來。

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帖文授權轉載：許嬰寧 鐵人心理師

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