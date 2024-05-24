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家族榮耀之繼承者丨梁靖琪悽慘下場曝光　羅子溢行為喪盡天良冇人性

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2024/05/24 17:12

最後更新： 2024/05/24 17:40

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

Toby下場原來咁慘！

由佘詩曼、林峯、羅子溢、羅嘉良、許紹雄、梁靖琪（Toby）等人主演的TVB劇《家族榮耀之繼承者》，近日劇情談到子溢得悉張鳳妮是其親生媽媽，故不時維護對方。

家族榮耀之繼承者丨羅子溢形容新劇角色「喪盡天良」　梁諾妍乳腺炎投訴洪永城：唔幫手

家族榮耀之繼承者丨梁靖琪下場可憐

近日網上有劇集截圖曝光，相中可見Toby激動對子溢說：「我要讓全世界的人知道，我們也不是姓丘，看看到時你怎麼做丘家的繼承人。」

之後二人不斷拉扯爭執，最終子溢失手將Toby推下海，而在海中的Toby不斷求救，不過子溢竟然猶豫見死不救，Toby亦因而被浸死。

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家族榮耀之繼承者丨子溢角色喪盡天良

見子溢演繹得痛心又掙扎的表情，盡顯演技，令人看得咬牙切齒，最後他更說：「你不可怪我，我不可以讓爹地知道我不是他親生的，要不然我甚麼也沒有了，是你逼我的。」足見他為了自己的利益，連親妹也可犧牲。

其實子溢受訪時曾形容今次角色喪盡天良：「他（丘智斌）為了自己，可以犧牲身邊所有人。」他分析指：「因為屋企壓力加爸爸教得不好，而（丘智斌）本身志大才疏好忌才，因此行差踏錯。」

子溢（經濟日報圖片）

 

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