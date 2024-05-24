虛報火警｜消防隊目虛報火警3罪成候判　官斥虛報浪費人力物力

▲ 消防隊目涉虛報火警罪成還押候判。資料圖片

45歲消防隊目涉虛報醫院響火警鐘、有人困𨋢及企跳，被控虛假火警警報及浪費警力等4罪。隊目否認控罪，今（24日）於東區裁判法院被裁定3項虛假火警警報罪成立。裁判官指被告虛報浪費大量人力物力，須判處阻嚇性刑罰，先為被告索取背景報，被告還押至6月7日判刑。

被告劉浩殷（45歲，消防隊目）被控於 2023年5月17日，在香港向筲箕灣消防局虛報，聲稱東區醫院的火警警報被啟動；同日再向同一消防局虛報有人被困於筲箕灣一幢住宅大樓內升降機，及有人從筲箕灣一商場躍下。

裁判官屈麗雯裁決時指，根據電訊商證人證供，裁定被告是3次致電消防處內部電話作出舉報的人。被告在3通電話均沒有提供確實地點，亦拒絕留下聯絡方式，若被告真誠希望消防員到場處理，應盡力提供確實地點，並留下聯絡電話供消防員緊急查詢之用。

裁判官續指，控方案情顯示消防員到場後均證實3宗舉報均沒有發生或曾經發生響火警鐘、有人困𨋢或有人企跳，裁定被告3項虛報火警罪成，惟因控方未能證明有人企跳如何浪費警力，裁定此罪不成立。

辯方求情指，被告是家庭經濟支柱，被告因案件失去工作，希望法庭判處緩刑。裁判官指，雖然沒有證據顯示被告出於甚麼動機犯案，但被告在1小時內3度舉報，必然沒有良好動機，事件中浪費大量人力物力，以被告的經驗必然知道會導致相關結果，有消防員疲於奔命，另有消防員須跨區處理舉報。

裁判官指，被告的行為令消防處調派寶貴資源，影響有需要消防服務的市民，亦影響消務員辛苦建立的聲譽。裁判官強調須判處阻嚇性刑罰，先為被告索取背景報，被告還押至6月7日判刑。

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