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刑毁判刑｜涉用他人資料取消器官捐贈登記　男設計師罪成囚4個月

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 2024/05/24 17:06

最後更新： 2024/05/24 18:29

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

設計師涉用他人資料取消器官捐贈判囚4個月。資料圖片

2022年底本港研究與內地設立恆常器官移植互助機制之際，中央器官捐贈登記名冊錄得大量不尋常取消申請。48歲男設計師涉輸入他人資料取消登記，經審訊後被裁定2項刑事毁壞罪成，今（24日）於東區裁判法院判刑，裁判官斥被告嚴重損壞公眾利益，判監4個月。

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被告霍英圻（48歲，設計師）被控兩度於或約於2023年5月23日，在香港無合法辯解而摧毀或損壞屬於香港特區衞生署的財產，即誤用一台中央器官捐贈登記名冊系統的電腦，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞。

辯方求情稱，被告沒有預謀，他受到網上影響和好奇心下才犯案，其行為並非針對政府，被告本身亦登記了骨髓和器官捐贈，背景報告指被告犯案因法律意識薄弱，顯示其悔意。被告作為初犯者，還押已汲取重大教訓，冀法庭輕判。

裁判官崔美霞判刑時指，被告的行為嚴重損壞公眾利益，影響需要幫助及患重病病人，難以理解被告出於好奇心犯案之說法。裁判官指，雖然衞生署沒有處理相關申請，惟中央器官登記名冊是器官捐贈的重要一環，絕不容被告因好奇而破壞，被告兩度犯案，判處監禁合適，遂判監4個月。

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