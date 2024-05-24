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靚媽精明眼｜3萬份extra無糖香口珠免費派發　一日限定即睇時間地點

親子好去處

撰文： 林綺玲

發布時間： 2024/05/24 17:03

最後更新： 2024/05/24 17:03

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

葵芳新都會廣場將會免費派發3萬份extra無糖香口珠。（有關機構提供）

【靚媽精明眼/免費優惠/派禮物】又有嘢派！無糖香口珠品牌extra將於本周日（5月26日）在葵芳新都會廣場L3中庭舉行「extra® chew好feel色彩派對」，屆時有吳啟洋（Phoebus）及何洛瑤（Sica）兩位歌手到場與粉絲見面！場內亦設有三大chew好feel體驗區活動，現場更會免費派發extra無糖香口珠3萬份！

最新影片推介：

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無糖香口珠品牌extra全新推出「extra無糖香口珠10粒裝」及換上全新繽紛包裝的extra全系列彩包口香糖，為了進一步推廣，extra特別於5月26日星期日於葵芳新都會廣場L3中庭舉行「extra chew好feel色彩派對」。Phoebus及Sica兩位主角到時將會以型格chew look現身，與現場觀眾大玩遊戲送禮品！

除了舞台活動之外，亦會特別開放3大chew好feel體驗區活動，包括派對拍攝區、chew好feel語錄牆及DIY創意熱縮飾物工作坊，憑購買extra產品的正本收據即可參加，有機會獲得精美禮物！現場更會免費派發extra無糖香口珠試食裝3萬份，送完即止。

吳啟洋（Phoebus）及何洛瑤（Sica）兩位歌手會到場與粉絲見面。（有關機構提供）

extra chew好feel體驗區

日期及時間：2024年5月26日下午2時至下午6時
地點：葵芳新都會廣場L3樓中庭

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