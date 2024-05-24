專業動態︱測量師學會率團訪京　加強兩地專業交流

▲ 測量師學會會長林家輝（右）與中國房地産估價師與房地産經紀人學會簽署會議紀要。

香港測量師學會本月中訪問北京，由會長林家輝率團，拜訪內地多個相關部委及測量行業相關機構。

一行22人曾拜訪內地多個相關部委，以及測量行業機構，包括國務院港澳辦、國家自然資源部、國家住房和城鄉建設部、中國建設監理協會、中國建設工程造價管理協會、中國物業管理協會、中國城市規劃協會、中國測繪學會、中國土地估價師與土地登記代理人協會、中國房地產估價師與房地產經紀人學會及中國資產評估協會等。

中央港澳工作辦公室室務會成員向斌會見了訪問團一行。學會會長林家輝等人，向國家分享香港測量師學會於過去一年，為香港、內地以及世界發展所做的工作，包括各發展計畫如北部都會區、交椅洲人工島計畫、以至各個土地、建設、房屋等政策的積極回饋及貢獻。

向斌表示香港正處在「拼經濟、謀發展」的關鍵階段，在全面落實愛國者治港原則的基礎上，正是發展好時機，測量師應該把握機遇，發揮專業優勢，尋找新的發展潛力。

學會在京還與中國房地產估價師與房地產經紀人學會簽署會議紀要，就包括估價領域課題研究、會員服務以及推進新一批資格互認達成共識，為未來進一步交流合作奠定基礎。

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