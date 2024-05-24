  • 26°C
香港時間 : 2024526日 (Sun) 02:01
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

專業動態︱測量師學會率團訪京　加強兩地專業交流

社會

撰文： 吳卓峰

發布時間： 2024/05/24 17:19

最後更新： 2024/05/24 18:28

分享：

分享：

熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

測量師學會會長林家輝（右）與中國房地産估價師與房地産經紀人學會簽署會議紀要。

香港測量師學會本月中訪問北京，由會長林家輝率團，拜訪內地多個相關部委及測量行業相關機構。

一行22人曾拜訪內地多個相關部委，以及測量行業機構，包括國務院港澳辦、國家自然資源部、國家住房和城鄉建設部、中國建設監理協會、中國建設工程造價管理協會、中國物業管理協會、中國城市規劃協會、中國測繪學會、中國土地估價師與土地登記代理人協會、中國房地產估價師與房地產經紀人學會及中國資產評估協會等。

TOPick一分鐘
華富邨打卡｜「平民豪宅」華富邨5大打卡位　15米高隱世瀑布＋超靚日落景

中央港澳工作辦公室室務會成員向斌會見了訪問團一行。學會會長林家輝等人，向國家分享香港測量師學會於過去一年，為香港、內地以及世界發展所做的工作，包括各發展計畫如北部都會區、交椅洲人工島計畫、以至各個土地、建設、房屋等政策的積極回饋及貢獻。

向斌表示香港正處在「拼經濟、謀發展」的關鍵階段，在全面落實愛國者治港原則的基礎上，正是發展好時機，測量師應該把握機遇，發揮專業優勢，尋找新的發展潛力。

學會在京還與中國房地產估價師與房地產經紀人學會簽署會議紀要，就包括估價領域課題研究、會員服務以及推進新一批資格互認達成共識，為未來進一步交流合作奠定基礎。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

薪酬調查｜打工仔平均加薪3.2%較去年下跌　逾7成人獲發花紅或雙糧
13:00 2024/05/21
薪酬調查｜打工仔平均加薪3.2%較去年下跌　逾7成人獲發花紅或雙糧
港口物流｜和記港口信託與北部灣港簽合作備忘錄　建桂港海鐵聯運大通道
17:38 2024/05/23
港口物流｜和記港口信託與北部灣港簽合作備忘錄　建桂港海鐵聯運大通道
盛事經濟｜全年可帶動43億元經濟　盼保留《九龍城寨》搭景供展覽打卡
11:53 2024/05/21
盛事經濟｜全年可帶動43億元經濟　盼保留《九龍城寨》搭景供展覽打卡

你可能感興趣

薪酬調查｜打工仔平均加薪3.2%較去年下跌　逾7成人獲發花紅或雙糧
13:00 2024/05/21
薪酬調查｜打工仔平均加薪3.2%較去年下跌　逾7成人獲發花紅或雙糧
港口物流｜和記港口信託與北部灣港簽合作備忘錄　建桂港海鐵聯運大通道
17:38 2024/05/23
港口物流｜和記港口信託與北部灣港簽合作備忘錄　建桂港海鐵聯運大通道
盛事經濟｜全年可帶動43億元經濟　盼保留《九龍城寨》搭景供展覽打卡
11:53 2024/05/21
盛事經濟｜全年可帶動43億元經濟　盼保留《九龍城寨》搭景供展覽打卡
經濟 測量師學會 香港 測量師 中國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月26日 時間00:05）
急症室最長等候時間（05月26日 時間00:05）
小一叩門︱全港熱門官津小學叩門交表詳情＋面試要求　有小學設3輪面試
小一叩門︱全港熱門官津小學叩門交表詳情＋面試要求　有小學設3輪面試
多啦A夢展覽｜多啦A夢氣球今日免費拎　即睇5個派發地點
多啦A夢展覽｜多啦A夢氣球今日免費拎　即睇5個派發地點
盛事經濟｜多啦A夢7月特展詳情曝光　首播胖虎來港開個唱原創動畫
盛事經濟｜多啦A夢7月特展詳情曝光　首播胖虎來港開個唱原創動畫
貼地天后丨街頭busking氣氛高漲多人圍　陳慧琳唔怕零距離接觸被讚接地氣
貼地天后丨街頭busking氣氛高漲多人圍　陳慧琳唔怕零距離接觸被讚接地氣