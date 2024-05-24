兒童發燒｜比拼4大退燒方法退熱貼竟無用？　醫生推介2招最有效快速降溫

▲ 醫生比拼4大退燒方法 ，推薦2款最有效降溫，提醒家長1點比退燒更重要。

【發燒/退燒/體溫/兒童健康/腸病毒/腺病毒】小朋友生病，家長們最擔心的便是發燒，要讓小朋友快速退燒到底有何方法？台灣兒科醫生周一珊比較4大退燒方法，當中最有效的退燒方法為先用32-35°C的溫水洗澡，之後若體溫升高且活動力下降，則服用退燒藥。她又提醒小朋友的活動力和胃口，比體溫計上的度數更重要。

台灣兒科醫生周一珊於Facebook專頁「波力診所-新北市新莊區」發文分享4大退燒方法，她表示腸病毒、腺病毒齊發，共同症狀都是發燒，這症狀是人體與病毒、細菌作戰時必經的過程，並不是壞事，但如果難以忍受，退燒就非常重要。一般而言，發燒的定義為肛溫、耳溫、額溫超過38°C；口溫超過37.5°C，腋溫超過37.2°C。若然家長為小朋友探熱後，確認他們發燒又有甚麼最效的退燒方法？

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比較4大退燒方法

由於退燒方法眾多，因此周醫生整合了最常見的4種退燒法作比較，讓家長參考。

1.洗32-35°C溫水澡

體溫達發燒標準時，可以先使用32-35°C的溫水洗澡或擦身，降溫同時又可以帶走汗水，之後再換上乾爽衣服便會舒服許多。這種方法可說是「最舒服」的退燒方法。

2.退燒藥

退燒藥是最有效的退燒方法，當體溫升得更高，且活動力明顯下降時便可使用退燒藥。原則上，體溫超過38.5或以上服用藥水，或39度以上使用肛門塞劑，兩種方法使用其中一種即可，每次隔4至6小時。另外，周醫生提醒，退燒藥藥效需要時間，千萬不要因心急頻繁使用退燒藥，如果每次發燒間隔的時間變長，是為康復的徵狀，應該酌量減少用量。

3.退熱貼

退熱貼是效果最差的退燒方法。市面上大多的退熱貼造型可愛，對小朋友有安撫作用，但只能降低皮膚表面溫度，無法降低中樞溫度，退熱效果較差。另外家長們選購退熱貼時，要注意不可含有「薄荷醇」成分，有機會引發2歲以下嬰幼兒出現呼吸中止症。

4.冰枕

冰枕溫度過低，與體溫落差太大，太冰會不舒服，而且也只能降低皮膚表面溫度。

▲ 台灣兒科醫生周周一珊比較4大退燒方法。（Facebook圖片@波力診所-新北市新莊區）

家長毋須著急為小朋友退燒

不少家長都會疑惑何時才讓小朋友使用退燒藥及產品，對此周醫生表示小朋友的活動力和胃口，比溫度計的數字更為重要，若精神不太差便毋須急著退燒。另外，她亦為家長們解惑，退熱貼和退燒藥可以同時使用，但如果體溫已經下降便不需要退熱貼。不過遇上發燒不論哪種退燒方法也只是暫時緩解，如果高燒多日也需要求醫治療。

文章獲「波力診所-新北市新莊區」授權轉載

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