垃圾徵費｜劉國勳︰政府承諾下周一交代未來路向　促暫緩實施徵費

▲ 環境事務委員會主席劉國勳。（戴朗希攝）

政府今日提交垃圾徵費「先行先試」計劃報告，環境事務委員會主席劉國勳表示，今日曾追問相關政府官員，對方承諾將會在下周一（27日）的會議上，清楚交代垃圾徵費計劃的去留，及回收減廢設施的路綫圖。

立法會環境事務及食物安全及環境衞生事務委員會，將在下周一舉行聯席會議，討論垃圾徵費未來路向。劉國勳今日指出，報告反映不同持份者對計劃抱有質疑，甚至被形容是「擾民」，認為若如期實施將會造成極大混亂，對住戶及商戶經濟構成壓力，亦會引起清潔工的離職潮。劉國勳相信政府會暫緩實施徵費，待條件及時機成熟再研究何時實施。

劉國勳續指，政府應暫緩徵費計劃，調整政策，着力擴大宣傳教育，加快增加回收設施，逐步推進減廢工作，並定期到立法會滙報推動進展。

至於暫緩方式，劉國勳認為，可廢除現時的生效日期，主體法例則可繼續保留，政府亦不需刻意定一個確實日期重新推行。他不認同暫緩會影響政府威信，因為政府只是實事求是，回應社會上的關注。

狄志遠不滿報告只列困難 無解決方法

新思維議員狄志遠對報告沒清楚說明下一階段的工作或8月1日後的取態表示失望，指出政府在報告中努力列出不同困難，但沒有提出解決困難的方法。他不希望政府以此為下台階，否則會找相關官員問責。

▲ 新思維議員狄志遠。（戴朗希攝）

狄志遠建議「三條腿走路」，包括延續政策，做好回收配套設施及公眾教育。經過今次「先行先試」的經驗，狄志遠指，應該先向有能力管理的屋苑推行計劃，包括居屋及大型私人樓宇等，認為政府需要迎難而上，強調再押後實施的日子，只會令堆填區飽和的問題更嚴重。

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責任編輯：戴朗希