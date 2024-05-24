小一派位︱小一統一派位6月5日揭盅 新界區熱門官津小學叩門日期面試要求一覽
撰文： 林愛娜
發布時間： 2024/05/24 17:37
【小一統一派位/小一叩門/叩門面試】2024/25年度小一統一派位結果將於6月5日至6日公布，統一派位是家長一年一度最為緊張的事宜，家長除了等待結果之外，也應做好準備，以防子女未能獲派心儀小學時，可以立即帶孩子去叩門。家長應瀏覽心儀學校網頁資料，留意申請詳情，TOPick亦整理了新界區熱門官津小學小一叩門申請資料，包括申請日期、面試日期、面試內容，並附有申請表連結等，助家長做足萬全準備。
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為免在統一派位結果公布後才手忙腳亂地準備叩門，家長可以現在提前了解和做好安排，透過心儀官津小學的學校網站查看叩門申請日期和要求，並了解叩門申請手續和有關安排，例如需要親自遞交申請，還是透過郵寄或網上申請。
另外，也要留意面試日期及安排，部分學校的面試時間或會重疊，大多學校設一輪或兩輪，更有學校設3輪面試。面試形式也分為個人或小組面見，家長亦有機會與校長、主任等面見，需提前了解學校教學特色、分享個人教育理念等。
以下為新界區熱門官津小學叩門申請日期及面試詳情：
小一叩門︱62校網熱門小學
|學校名稱
|小一叩門資料
|荃灣官立小學
|香港浸信會聯會小學
|中華基督教會基慧小學（馬灣）
|海壩街官立小學
|寶血會思源學校
|天主教石鐘山紀念小學
小一叩門︱65校網熱門小學
|學校名稱
|小一叩門資料
|聖公會仁立小學
|聖公會仁立紀念小學
小一叩門︱66校網熱門小學
|學校名稱
|小一叩門資料
|聖公會青衣主恩小學
|聖公會青衣邨何澤芸小學
|保良局世德小學
小一叩門︱70校網熱門小學
|學校名稱
|小一叩門資料
|保良局梁周順琴小學
|保良局志豪小學
小一叩門︱71校網熱門小學
|學校名稱
|小一叩門資料
|順德聯誼總會李金小學
小一叩門︱72校網熱門小學
|學校名稱
|小一叩門資料
|天水圍官立小學
小一叩門︱73校網熱門小學
|學校名稱
|小一叩門資料
|南元朗官立小學
|元朗商會小學
|光明學校
小一叩門︱74校網熱門小學
|學校名稱
|小一叩門資料
|元朗官立小學
小一叩門︱80校網熱門小學
|學校名稱
|小一叩門資料
|曾梅千禧學校
|東華三院馬錦燦紀念小學
|鳳溪第一小學
小一叩門︱81校網熱門小學
|學校名稱
|小一叩門資料
|五旬節于良發小學
小一叩門︱84校網熱門小學
|學校名稱
|小一叩門資料
|大埔舊墟公立學校
|香港教育大學賽馬會小學
|聖公會阮鄭夢芹小學
|天主教聖母聖心小學
|保良局田家炳小學
小一叩門︱89校網熱門小學
|學校名稱
|小一叩門資料
|馬鞍山循道衛理小學
|聖公會馬鞍山主風小學
小一叩門︱91校網熱門小學
|學校名稱
|小一叩門資料
|浸信會呂明才小學
|胡素貞博士紀念學校
|沙田圍胡素貞博士紀念學校
小一叩門︱95校網熱門小學
|學校名稱
|小一叩門資料
|將軍澳官立小學
|將軍澳循道衛理小學
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