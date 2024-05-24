小一派位︱小一統一派位6月5日揭盅　新界區熱門官津小學叩門日期面試要求一覽

▲ 小一統一派位6月5日揭盅，新界區熱門官津小學叩門交表詳情。

【小一統一派位/小一叩門/叩門面試】2024/25年度小一統一派位結果將於6月5日至6日公布，統一派位是家長一年一度最為緊張的事宜，家長除了等待結果之外，也應做好準備，以防子女未能獲派心儀小學時，可以立即帶孩子去叩門。家長應瀏覽心儀學校網頁資料，留意申請詳情，TOPick亦整理了新界區熱門官津小學小一叩門申請資料，包括申請日期、面試日期、面試內容，並附有申請表連結等，助家長做足萬全準備。

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為免在統一派位結果公布後才手忙腳亂地準備叩門，家長可以現在提前了解和做好安排，透過心儀官津小學的學校網站查看叩門申請日期和要求，並了解叩門申請手續和有關安排，例如需要親自遞交申請，還是透過郵寄或網上申請。

另外，也要留意面試日期及安排，部分學校的面試時間或會重疊，大多學校設一輪或兩輪，更有學校設3輪面試。面試形式也分為個人或小組面見，家長亦有機會與校長、主任等面見，需提前了解學校教學特色、分享個人教育理念等。

以下為新界區熱門官津小學叩門申請日期及面試詳情：

小一叩門︱62校網熱門小學

學校名稱 小一叩門資料 荃灣官立小學 申請日期︰5月16日至6月6日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月12日

面試詳情︰沒有提供

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結 香港浸信會聯會小學 申請日期︰6月4日至8日

申請方法︰網上填妥申請表後列印，並連同所需文件親自到校遞交或郵寄

面試日期︰第一輪—6月19日；第二輪—6月26日或27日

面試詳情︰第一輪為小組面試，時間約20分鐘；凡於自行分配學位、統一派位甲部及乙部填寫該校為首志願申請人，均能進入第二階段甄選；第二輪為個人面試，需約30分鐘。

申請表︰6月4日起查看學校網頁

申請詳情︰按此連結 中華基督教會基慧小學（馬灣） 申請日期︰6月6日至8日

申請方法︰網上申請

面試日期︰6月15日

面試詳情︰有學生面試及家長面談

申請表︰6月6日起於學校網頁填寫電子表格

申請詳情︰按此連結 海壩街官立小學 申請日期︰5月下旬起查看學校網頁

申請詳情︰按此連結 寶血會思源學校 申請日期︰6月7日至11日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰個別通知

面試詳情︰在自行分配學位或統一派位甲部或乙部選該校為第一志願者可獲優先面試機會。面試包括師生交談及中英文認讀、數學計算能力等。

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結 天主教石鐘山紀念小學 申請日期︰6月7日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月8日

面試詳情︰每名學生面見15分鐘，家長需陪同出席。

申請表︰到校填寫申請表

申請詳情︰按此連結

小一叩門︱65校網熱門小學

學校名稱 小一叩門資料 聖公會仁立小學 申請日期︰6月1日、6月3日至7日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰第一輪—6月14日；第二輪—個別通知

面試詳情︰於自行分配學位、統一派位表格中的中、乙部（不屬65校網除外）首志願均填寫該校，將獲第一輪飯先面試機會。

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結 聖公會仁立紀念小學 申請日期︰即日至6月11日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰第一輪—6月13日；第二輪—6月14及15日；第三輪—6月下旬

面試詳情︰首輪只面見學生；第二輪面見學生及家長；第三輪視乎申請人數而安排，面見學生及家長。

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

小一叩門︱66校網熱門小學

學校名稱 小一叩門資料 聖公會青衣主恩小學 申請日期︰6月11日至14日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰第一輪—6月21日；第二輪—6月26日

面試詳情︰所有申請人均獲首輪面試機會，以個別面見及小組活動形式；第二輪則會個別面見學生及其父母

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結 聖公會青衣邨何澤芸小學 申請日期︰統一派位後到校或致電校務處查詢

申請方法︰親自遞交

面試日期︰個別通知

面試詳情︰面試內容包括語文能力、學科知識、創意、禮儀及自理能力等。

申請表︰到校查詢

申請詳情︰按此連結 保良局世德小學 申請日期︰6月5日至7日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰第一輪—6月13日；第二輪—6月底前通知

面試詳情︰沒有提供

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

小一叩門︱70校網熱門小學

學校名稱 小一叩門資料 保良局梁周順琴小學 申請日期︰6月5日至7日、6月11日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰第一輪—6月14日；第二輪—6月15日

面試詳情︰第一輪只面見學生，以粵語及英語與學生交談；第二輪會與學生和家長面談

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結 保良局志豪小學 申請日期︰6月5日至7日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月15日

面試詳情︰沒有提供

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

小一叩門︱71校網熱門小學

學校名稱 小一叩門資料 順德聯誼總會李金小學 申請日期︰6月8日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰第一輪—6月11日；第二輪—6月13日

面試詳情︰第一輪小組面見後，以電話通知入選第二輪校長面見，第二輪由父母或監護人（最多兩位）陪同申請學童一起面見校長。

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

小一叩門︱72校網熱門小學

學校名稱 小一叩門資料 天水圍官立小學 申請日期︰6月5日起

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月17日或18日

面試詳情︰沒有提供

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

小一叩門︱73校網熱門小學

學校名稱 小一叩門資料 南元朗官立小學 申請日期︰6月11日至13日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月28日

面試詳情︰所有申請學生可獲面試

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結 元朗商會小學 申請日期︰6月5日至8日、6月11日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月17日至21日

面試詳情︰學校會甄選60位申請人及其家長參加面試

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結 光明學校 申請日期︰6月6日至7日、6月11日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月21日

面試詳情︰本區校網申請人在「自行分配學位」和「統一派位」甲部和乙部的首志願填寫該校，或非本區校網申請人「自行分配學位」和「統一派位」甲部首志願填寫該校，隨即獲發面試通知書。面試形式為與學生面談約10分鐘。

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

小一叩門︱74校網熱門小學

學校名稱 小一叩門資料 元朗官立小學 申請日期︰6月5日至8日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月14及15日個別通知

面試詳情︰未有提供

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

小一叩門︱80校網熱門小學

學校名稱 小一叩門資料 曾梅千禧學校 申請日期︰5月下旬公布

申請方法︰尚未公布

面試日期︰尚未公布

面試詳情︰老師跟申請人面談，評分準則為考生的禮貌、守規、專注、學科基礎知識(一般幼稚園水平)。

校長、副校長或主任跟考生家長面談：瞭解家長與子女相處及管教方式，亦考慮家長是否與本校的辦學理念配合，例如：家長選擇本校的意願及考生後補試分數。

申請表︰尚未提供

申請詳情︰按此連結 東華三院馬錦燦紀念小學 申請日期︰6月5日至6日

申請方法︰親自遞交或郵寄

面試日期︰個別通知

面試詳情︰第一輪為小組面見，包括繪畫、閱讀、遊戲、砌積木、朗讀、簡單提問、語文及數學遊戲等；第二輪為個人面試，需同時面見學生及家長。

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結 鳳溪第一小學 申請日期︰6月5日至13日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰個別通知

面試詳情︰未有提供

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

小一叩門︱81校網熱門小學

學校名稱 小一叩門資料 五旬節于良發小學 申請日期︰6月5日至10日

申請方法︰親自遞交（6月5日至8日）或網上報名

面試日期︰第一輪—6月12日；第二輪—個別通知

面試詳情︰未有提供

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

小一叩門︱84校網熱門小學

學校名稱 小一叩門資料 大埔舊墟公立學校 申請日期︰即日至6月11日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月15日

面試詳情︰採取個別面試模式，如有需要，校方會約見學生及家長。

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結 香港教育大學賽馬會小學 申請日期︰6月11日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月17日或前個別通知

面試詳情︰未有提供

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結 聖公會阮鄭夢芹小學 申請日期︰6月6日至8日、6月11日

申請方法︰親自到校登記

面試日期︰個別通知

面試詳情︰篩選後個別約見學生及家長

申請表︰到校登記

申請詳情︰按此連結 天主教聖母聖心小學 申請日期︰即日至6月14日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月22日

面試詳情︰學生需帶備文具、顏色筆及兩本圖書到校。

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結 保良局田家炳小學 申請日期︰6月5日至8日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰第一輪—6月14日；第二輪—6月中至7月初

面試詳情︰所有申請者均獲首輪面試機會，以個人及小組形式進行，語言為廣東話及英語；經甄選進入第二輪面試的申請者及其家長將與校長、副校長、主任面談。

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

小一叩門︱89校網熱門小學

學校名稱 小一叩門資料 馬鞍山循道衛理小學 申請日期︰6月5日至8日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰第一輪—6月20日；第二輪—6月24至28日

面試詳情︰第一輪為學生小組面試，約5人一組，以自我介紹及環繞日常生活為主的內容；第二輪為校長及老師與家長及學生面談。

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結 聖公會馬鞍山主風小學 申請日期︰6月5日至11日

申請方法︰網上申請（按此連結，填妥申請按後連同所需文件上載）

面試日期︰個別通知

面試詳情︰未有提供

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

小一叩門︱91校網熱門小學

學校名稱 小一叩門資料 浸信會呂明才小學 申請日期︰5月下旬公布

申請詳情︰按此連結 胡素貞博士紀念學校 申請日期︰6月5日至8日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月20日

面試詳情︰未有提供

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結 沙田圍胡素貞博士紀念學校 申請日期︰6月5日至8日

申請方法︰親自遞交或郵寄

面試日期︰6月15日前通知

面試詳情︰未有提供

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

小一叩門︱95校網熱門小學

學校名稱 小一叩門資料 將軍澳官立小學 申請日期︰6月5日至12日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月17日及18日

面試詳情︰家長及學生出席

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結 將軍澳循道衛理小學 申請日期︰6月5日至10日

申請方法︰網上申請

面試日期︰6月21日

面試詳情︰家長須陪同子女出席面試

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

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