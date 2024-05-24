日本旅遊｜東京近郊川越百年銀行大變身　舊建築享用本土美食成新景點

▲ 川越第85銀行總部於1918年建成，一直是當地地標，現改為餐廳及食肆。（相片：Resona Koedo Terrace官網）

東京近郊川越於五月中旬有一全新地標開幕，這建築名為「Resona Koedo Terrace」，是將百年銀行改造，過往的金庫室、行長室等空間規劃成餐廳、咖啡室與商店，在古舊建築內享受美食、呷一杯咖啡，別有一番風情。

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「Resona Coedo Terrace」改變用途，旨在成為創造埼玉縣和川越市特有產業的中心基地，帶動當地經濟並增加該地區的價值。

為支持城市可持續發展，Resona Coedo Terrace也有共同工作空間和共享廚房等功能，作為創建和支持新產業發展的平台。 而且為推廣埼玉縣飲食文化、農產品和傳統技術，這裏的商店和餐廳都會出售及提供本地生產的食材。

▲ 食店盡量採用埼玉縣本土食材。（相片：Resona Koedo Terrace官網）

Resona Koedo Terrace

地址：埼玉縣川越市幸町4-1

交通：於東京乘西武新宿線特急到本川越站約60分鐘

官網

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