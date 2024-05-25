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貼地天后丨街頭busking氣氛高漲多人圍　陳慧琳唔怕零距離接觸被讚接地氣

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 7 小時前

最後更新： 7 小時前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

陳慧琳於內地快閃busking！

樂壇天后陳慧琳（Kelly）正於內地舉行巡迴演唱會，日前陳慧琳現身成都街頭，入行以來首次玩快閃busking，Kelly於社交網分享短片兼寫道：「快閃成都，好刺激啊！」。

樂壇天后丨陳慧琳新歌《時光厚禮》雙喜臨門　Kelly已入紙申請紅館開騷

首次街頭快閃busking

天后Kelly駕到，吸引不少市民圍觀，雖然有工作人員組成的「人鏈」作保護，不過Kelly跟市民的距離都好近。

身穿白色背心襯牛仔褲的Kelly投入獻唱，當中她跟直播主合唱一曲《製造浪漫》，只見Kelly唱到手舞足蹈兼扭晒腰，更帶動觀眾一起大合唱，氣氛超好。

期間一名男子情緒異常高漲，大聲地唱跟住唱，Kelly不但未有被嚇倒，反而在傻笑，真係見慣大場面！

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獲網民讚接地氣

雖然有大堆市民拿著手機拍片，惟Kelly繼續其率真個性，未有刻意「表情管理」，盡情投入busking。沒有偶包的Kelly獲網民大讚：「現身成都街頭，跟歌迷零距離接觸，天後一點架子都沒有，太接地氣了」、「港星很多都沒架子，何況陳慧琳是我22年來的唯一偶像」、「她歌唱得好，人美心善，還很幽默搞笑」、「她是很親民的」以及「帶動粉絲很溫馨」。

另外，Kelly光顧成都的平民飯店，品嘗四川美食，進入食店更主動跟食客打招呼，真的完全零架子！

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