城大與國內外一流學術及產業機構戰略合作    聯手推動科研轉化及創新    應對全球挑戰

▲ 城大今年四月成立數碼醫學研究院。圖左起為城大高級副校長（創新及企業）楊夢甦教授、城大首席及常務副校長李振聲教授、城大校董會主席黃嘉純先生、創新科技及工業局孫東局長、城大校長梅彥昌教授、清華大學惠妍講席教授兼智能產業研究院首席科學家馬維英教授、新加坡國立大學醫療健康創新與科技研究院院長林水德教授，以及遠毅資本合伙人楊瑞榮先生主持啟動儀式。

香港致力推動創科發展，培育人才與深科技初創是成就創科產業的關鍵元素。香港城市大學（城大）作為全球最國際化和十大最佳年輕大學之一，在學術、科研和教學水平都備受國際肯定，並重視創新教育，不但透過創新創業計劃HK Tech 300培育深科技初創，於過去一年更先後成立「城大創新學院」及「數碼醫學研究院」，積極拓展與海內外不同官方、產業及學術機構建立戰略合作，進一步擴大城大的創科版圖，促進香港、內地至全球創科生態圈的發展。

▲ 城大數碼醫學研究院與多個學術和研究夥伴簽署合作備忘錄。

城大校長梅彥昌教授說：「城大作為推動創新的領先大學，致力建構富啟發性、互動性及創新性的學習環境，積極與海內外的『官產學研』機構合作，為科研人員創造更廣闊的國際視野和發展機會，促進科研成果和創新發明轉化落地，讓城大的頂尖科研走上國際舞台，應對全球挑戰，並助力香港發展成國際創科中心。」

回顧過去一年，城大的學術與科研水平屢獲國際認可。城大不但在最新公布2024年度泰晤士高等教育（THE）年輕大學排名中，連續八年位列全球十大、排名第四，更分別於2024年QS世界大學排名第70位及THE世界大學排名第82位，並獲THE評為全球最國際化大學。

同時，城大有28位學者入選科睿唯安「2023年度最廣獲徵引研究人員」，位列全球第44及亞洲第十，又於第49屆日內瓦國際發明展囊括36個獎項，並且再度入選全球頂尖100所獲頒最多美國專利的大學，連續八年在本地大學中排名第一。

▲ 城大的創新科研屢獲國際肯定，於剛舉行的第49屆日內瓦國際發明展便囊括36個獎項。

與國內外高校及業界合作 推動創新創業

城大在穩固的學術和科研基礎上，致力培育年輕一代走出校園，以創新科技應對人口老化、氣候變化等全球議題。有別於傳統的教育與學習模式，城大今年先後成立了「城大創新學院」和「數碼醫學研究院」，強調跨學科、跨界別、跨地域的合作。

今年一月成立的城大創新學院，提供一系列適合本科、碩士及博士生的創新創業課程，其中的「哲學博士（創新創業）」學位，要求學生與業界人士合作，開展以創新及市場驅動的研究項目，並要求他們提交商業計劃，將其科研成果申請為專利及轉化為實際應用；又為本科生提供「海外初創企業實習計劃」，讓他們可在全球頂尖科創企業及機構實習。

▲ 城大創新學院提供「研究生創新創業啟航課程」，由資深工商業家及創業家，提供一對一的密集指導，引導研究人員及研究生運用其科研成果，發展深科技初創。

至於數碼醫學研究院，自四月成立以來，已經與至少10間全球知名大學及醫學院、臨床醫療及業界夥伴展開合作，包括新加坡國立大學楊潞齡醫學院、清華大學、南方醫科大學、英國埃克塞特大學、牛津大學高等研究院（蘇州），以及企業龍頭和投資機構如京東健康、醫渡科技、華潤科學技術研究院、遠毅資本等。其長遠目標是推動生命健康科技、數據科學、人工智能與醫療科學及公共衞生結合的研究發展，探索數碼醫療解決方案，保障病人長遠利益。城大亦與美國康奈爾大學探討開展數碼醫療項目的可能性。

HK Tech 300培育初創 擴展至內地與東南亞

城大的創科人才培育，不止於學術課程，更致力透過全方位支援，鼓勵科研人員成立初創，將科研成果商品化。城大的HK Tech 300計劃，為有志創業的年輕人提供專業培訓、資金、工商業界網絡及投資機遇等，至今培育超過850個初創團隊，當中逾140間為獲得100萬港元天使投資的初創。計劃亦有逾180位資深工商業家及企業家成為創業導師、90多間公私營機構成為策略合作夥伴、共同投資夥伴和支持機構。

城大同時放眼國際，於去年宣布舉行第二屆「HK Tech 300全國創新創業千萬大賽」，於內地九個城市建立賽區，並與聯想創投集團在內的六間內地創投基金，建立約十億元人民幣共同投資合作關係；又於去年五月啟動「HK Tech 300東南亞創新創業千萬大賽」，與區內多間大學和初創培育機構合作，吸引逾100支來自東南亞和香港的初創參賽。

去年七月，行政長官李家超到訪東盟三國期間，亦見證了城大分別與新加坡國立大學以及馬來西亞數碼經濟機構達成合作，共同推動雙方的科創發展。最近，城大又與上海交通大學簽訂戰略合作協議，支持雙方初創在滬港兩地發展。

城大高級副校長（創新及企業）楊夢甦教授說：「大學的其中一個角色，是將實驗室的研究成果，透過專利授權或成立初創，推動科研轉化成實際應用，為社會帶來裨益。HK Tech 300、城大創新學院和數碼醫學研究院，將是環環緊扣，透過三者建立的全球夥伴合作網絡，促進香港、內地、東南亞以至環球創科生態圈的發展。」

（特約）