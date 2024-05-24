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致癌物質｜女教師從不吸煙揭患末期肺癌　美國CDC揭1種氣體成隱形殺手

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2024/05/24 19:14

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

美國一名女教師因為劇烈胸痛而求醫，結果發現患上第四期肺癌，醫生就認為與1種氣體有關。

【肺癌／吸煙／胸痛／致癌物／氡／放射性氣體】肺癌是本港最常見的癌症，雖然患者大多數為吸煙人士，但即使從不吸煙也不一定安全。美國一名女教師某日突然胸痛，求醫後發現居然患上4期肺癌，其主治醫生就懷疑是1種氣體導致，而美國疾病控制及預防中心（CDC）亦指出，該氣體是當地導致肺癌死亡的第2大成因，僅次於吸煙，屬「隱形殺手」。

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綜合外媒報道，Chasity Harney是一名居於美國俄亥俄州（Ohio）的女教師，2018年某日上課途中，她突然感到胸口一陣劇痛，痛感更傳到後背。雖然情況在隔天稍微好轉，但她仍決定求醫，並接受電腦斷層掃描檢查（CT Scan）。檢查結果顯示，她的左肺有2個巨大腫瘤，最終被診斷為4期肺癌，並被醫生研判她僅剩6個月壽命，而她靠標靶治療，已與癌症共存好幾年。

家中現1隱形環境殺手

根據美國CDC數據，當地環保署和衛生局局長辦公室估計，全美每年都有超過21,000宗肺癌死亡個案是由一種名為「氡」的放射性氣體引起。由於Chasity Harney從不吸煙，因此其主治醫生亦推斷，該氣體很有可能是導致她罹癌的原因。

到底氡氣是甚麼？據CDC資料，「氡」是一種無色無味的有害放射性氣體，會經由土壤傳到室內。當人吸入氡氣時，產生的放射性粒子可能會被困在肺部內。肺癌需要很多年的時間來形成，而大多數人到末期階段才會出現症狀，導致此病更難治療。

俄亥俄州立大學全方位癌症中心（Ohio State University Comprehensive Cancer Center）的腫瘤學家David Carbone就指出，只要有肺，任何人都有可能罹患肺癌，因此為家中的氡氣濃度進行檢測非常重要。他提到，美國國家環保局建議將氡濃度控制在每公升4皮居里（4 pCi/L）以下。

他提醒，除了注意環境因素之外，市民亦應該對自身的健康狀況保持警覺，一旦出現慢性咳嗽或呼吸急促等症狀，最好及早就醫檢查。

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