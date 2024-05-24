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癌症殺手｜男子腹瀉消瘦揭患末期胰臟癌　醫生：吃飯1小習慣恐誘發癌症　飯後3個表現是求救信號

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2024/05/24 19:02

最後更新： 2024/05/24 19:02

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

男子腹瀉消瘦揭患胰臟癌晚期，醫生：吃飯1小習慣恐誘發癌症，飯後3個表現是求救信號。

【胰臟癌／癌症／飲食習慣／腹瀉／消瘦】胰臟癌早期徵狀不明顯，大部分患者發現時通常為時已晚，因此又被稱為「癌王」。内地一名45歲男子突頻繁腹瀉，起初以為是腸胃不適，但自行服藥後卻未見好轉，反而症狀惡化，消瘦許多，最終就醫檢查發現已患上末期胰腺癌。

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據《新浪新聞》報道，内地45歲的車先生（化名）向來身體健康，惟幾個月前排便習慣突然改變，從日常規律變為頻繁腹瀉、大便不成形。起初他以為只是腸胃不適，便自行服藥。不過他的病情未見好轉，反而症狀更加嚴重，一吃肉類食物，大便就會排出油脂。於是車先生前往醫院就診，但腸鏡檢查不果。

幾周後他的症狀惡化，身體消瘦許多，最終透過上腹部CT檢查，發現竟罹患末期胰腺癌。醫生指出，車先生罹患胰腺癌恐與其吃飯習慣有關。若平時吃飯過快、過燙，或經常暴飲暴食，這些都是食道癌、胃癌等消化系統癌症的潛在誘因。

他續指，食物沒有經過充分咀嚼就匆匆下嚥，或是高溫食物都會直接損傷食道黏膜，並且當食物過燙時，胰腺需要分泌更多的胰液來應對高溫的刺激，長期下來，胰腺就會因過度工作而逐漸受損，最終可能引發胰腺癌。

醫生又提出，飯後若出現3個表現，要警惕是身體的求救訊號：

1.持續性腹痛

胰腺癌患者可能會在飯後感到上腹部或臍周疼痛，該種疼痛可能是絞痛、鈍痛，且可能逐漸加重，常被誤認為是胃病。如果這種疼痛持續且服用胃藥後無緩解，則應考慮可能是胰腺癌。因為胰腺癌可能導致胰管或膽管梗阻，進而引起膽道内壓力升高和膽管擴張，產生疼痛感。

2.飯後腹瀉

胰腺癌患者的胰腺外分泌功能可能受損，導致消化酶分泌不足，進而影響食物的消化吸收。這種消化不良可能導致腹瀉，尤其是脂肪瀉。如果飯後頻繁出現腹瀉，且大便中帶有未消化的脂肪，就要警惕患胰腺癌的可能性。

3.飯後出現噁心、嘔吐

由於胰腺癌可能導致膽總管下端或胰腺導管阻塞，使得胰液和膽汁無法順利進入十二指腸，從而影響食物的消化。這種消化障礙可能導致惡心、嘔吐等癥狀的出現。

胰臟癌10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

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胰臟癌7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

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