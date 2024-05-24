香港婚後事丨太太劉倩婷掌管財政大權　李丞責：我唔會理老婆點使錢

▲ 李丞責任《香港婚後事》最後一集的嘉賓。

由陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲（Winki）、黎諾懿及羅天宇主持TVB節目《香港婚後事》，今晚（5月24日）播最後一集，嘉賓為羅子溢和李丞責師傅。

丞丞師傅除是玄學大師，原來還是愛情專家。諾懿問他識女仔時會否先算八字，丞丞師傅笑言：「算乜鬼啫，你同人哋熟先會畀出生日期你，你仲爭個時間，要估晒12個時辰？」

丞丞師傅認為緣分天注定，婚姻則要努力經營，並大拋愛情哲理：「（戀愛）過程係一個人嘅修練同成長，你唔可以跳過成長，我覺得得失唔重要，最終你會知道自己要乜嘢、得到乜嘢，同埋要珍惜啲乜嘢。」

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▲ 丞丞師傅大拋愛情哲理。

分享婚姻之道

Yoyo化身問題少女，問師傅如何經營與太太的婚姻？丞丞師傅大方分享：「每日你都要當第一次約會佢一樣，你認為佢每日都飲檸檬茶嘅，你唔好習慣性倒杯檸檬茶畀佢就當完咗件事，或者佢唔夠瞓要飲咖啡呢？如果你老婆有一日鬧你，你要值得開心，因為佢仲會為你而䒐。」

諾懿聞言笑說：「咁佢（我老婆）好愛我，佢日日都䒐我！」

▲ 丞丞師傅講玄學。

另類愛妻宣言

談到與太太劉倩婷相處，丞丞師傅爆太太掌管家中財政大權：「我從來唔理銀行戶口有幾多錢，亦都唔會理老婆點使錢。」

他續解釋：「因為我要相信對方點處理，佢方法可能唔係最好，但係一定會比我好，因為我冇時間處理咁多嘢，有人幫我解決晒問題就好開心，但呢啲我唔會同老婆講，因為驚佢會得戚！」

▲ 羅子溢再任《香港婚後事》嘉賓。

講到兩人年齡相差18載，丞丞師傅說：「我可能真係會走先，我走先係帶畀佢好多痛苦，所以我要喺呢段時間，首先補償佢呢個痛苦。」絕對是百分百愛妻號。

丞丞師傅又教大家睇相看性格，他說眼大者通常感情用事，眼細者則比較理性，眼睛唔大唔細者則是理智和感性兼備。

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