  • 26°C
香港時間 : 2024526日 (Sun) 02:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

密碼安全性｜10組熱門4字密碼最易被盜　專家教1招設密碼技巧提高安全性

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2024/05/24 19:01

最後更新： 2024/05/24 19:02

分享：

分享：

熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

有研究指出，人們最常用簡單、易記的密碼，這樣會增加被駭客入侵的機會。（iStock圖片）

【密碼/信用卡/提款卡/PIN碼】「密碼」是交易前、提款等的一個重要關卡，所以一定要「有咁複雜得咁複雜」。日本資訊安全公司近日公佈一項研究，在銀行現金卡、信用卡等用到的「4位數PIN碼」中，歸納出頭十位最為熱門常用的組合，第一位更佔了當中的11%之多！在設立密碼時，有專家指出很多人常墮入一個陷阱，為此他更教授了秘訣，希望大眾好好保護自己的財產，防止駭客入侵！

最新影片推介︰

TOPick一分鐘
華富邨打卡｜「平民豪宅」華富邨5大打卡位　15米高隱世瀑布＋超靚日落景

十個最熱門「4位數PIN碼」

根據日本媒體《livedoor news》的報道，在0000至9999的「4位數PIN碼」選擇中，共有一萬個組合，而研究人員從曾經洩漏的340萬個PIN碼中，發現有一些號碼「老是常出現」！

頭十名熱門「4位數PIN碼」包括：

1234、1111、0000、1212、7777、 1004、2000、4444、2222、6969

最受歡迎的是「1234」，佔了總和的11%；第二名則是「1111」，佔有率達6%，兩者的共通點都是「很容易記住」；而在十個之中，則有4個是重複相同的數字。

用戶愛用出生年、月、日設定密碼

此外，研究人員還得出另一個發現，很多人會使用「19」作為前兩位數字，推測用家是根據自己的出生年份去設定。

另外，也有不少人的「4位數PIN碼」的前兩位數是「12」或更低，而後兩位數是「31」或更低。由此可見，用家們喜歡以「出生月份」加「日子」作為設定。

有專家指出，在設定密碼時以防忘記，大家都傾向選擇容易記住的簡單數字組合，而這個做法也被世界上很多的人同時使用，因此以上「可猜測性」的密碼設定是非常危險的。專家透露，駭客僅嘗試五次就約有20%機會破解一個PIN碼。

十個「最少人用」的PIN碼

報道同時公佈十大「最少人用」的PIN碼，包括：

8557、8438、9539、7063、6827、0859、6793、0738、6835、8093

從以上可見，數字「7」、「8」、「9」等數字常常被使用，數字組合看似沒有規律性，也並非年、月、日。為此，專家建議不要再使用生日或紀念日期作為密碼，而是使用「完全隨機」的數字，然後用密碼管理器來記下它們。

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

外傭難題｜港媽連環ＷhatsApp尋失蹤菲傭無回覆　2日後現身疑博炒拎賠償
14:09 2024/05/23
外傭難題｜港媽連環ＷhatsApp尋失蹤菲傭無回覆　2日後現身疑博炒拎賠償
提高警覺︱借錢黨出沒馬鞍山挾中學生撳錢　騙徒手法曝光1原因報警無用
10:56 2024/05/21
提高警覺︱借錢黨出沒馬鞍山挾中學生撳錢　騙徒手法曝光1原因報警無用
富人有樣睇︱任職銀行10年熟悉富人習慣　財經學家揭有錢人4種特性
19:04 2024/05/16
富人有樣睇︱任職銀行10年熟悉富人習慣　財經學家揭有錢人4種特性

你可能感興趣

外傭難題｜港媽連環ＷhatsApp尋失蹤菲傭無回覆　2日後現身疑博炒拎賠償
14:09 2024/05/23
外傭難題｜港媽連環ＷhatsApp尋失蹤菲傭無回覆　2日後現身疑博炒拎賠償
提高警覺︱借錢黨出沒馬鞍山挾中學生撳錢　騙徒手法曝光1原因報警無用
10:56 2024/05/21
提高警覺︱借錢黨出沒馬鞍山挾中學生撳錢　騙徒手法曝光1原因報警無用
富人有樣睇︱任職銀行10年熟悉富人習慣　財經學家揭有錢人4種特性
19:04 2024/05/16
富人有樣睇︱任職銀行10年熟悉富人習慣　財經學家揭有錢人4種特性
網絡保安 網絡熱話 信用卡

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月26日 時間00:05）
急症室最長等候時間（05月26日 時間00:05）
小一叩門︱全港熱門官津小學叩門交表詳情＋面試要求　有小學設3輪面試
小一叩門︱全港熱門官津小學叩門交表詳情＋面試要求　有小學設3輪面試
多啦A夢展覽｜多啦A夢氣球今日免費拎　即睇5個派發地點
多啦A夢展覽｜多啦A夢氣球今日免費拎　即睇5個派發地點
盛事經濟｜多啦A夢7月特展詳情曝光　首播胖虎來港開個唱原創動畫
盛事經濟｜多啦A夢7月特展詳情曝光　首播胖虎來港開個唱原創動畫
貼地天后丨街頭busking氣氛高漲多人圍　陳慧琳唔怕零距離接觸被讚接地氣
貼地天后丨街頭busking氣氛高漲多人圍　陳慧琳唔怕零距離接觸被讚接地氣