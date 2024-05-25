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小一叩門︱全港熱門官津小學叩門交表詳情＋面試要求　有小學設3輪面試

升學教育

撰文： 林愛娜

發布時間： 13 小時前

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全港熱門官津小學叩門交表詳情及面試要求。

【小一統一派位/小一叩門/叩門面試】2024/25年度小一統一派位結果將於6月5日至6日公布，家長在等待結果之餘，也應做好準備，萬一子女未能獲派心儀小學，可以立即帶孩子去叩門。TOPick整理了全港各區熱門官津小學小一叩門申請資料，包括申請日期、面試日期、面試內容，並附有申請表連結等，助家長做足萬全準備。

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小一叩門｜叩門申請日期及申請方法

為免在統一派位結果公布後才手忙腳亂地準備叩門，家長可以現在提前了解和做好安排，留意心儀官津小學的叩門日期、要求和申請手續等zd1

TOPick翻查全港熱門官津小學叩門資料，大多數申請日期均為6月5日或6月6日起，即統一派位結果公布後才開始，但亦有少數小學在5月已接受申請，41校網的拔萃小學更於5月31日截止叩門申請，該校亦寫明未必有叩門學額，但若有意報讀，仍可遞交申請。

另外，申請方法方面，大多學校都已在網頁上載申請表，並要求家長親自到校遞交叩門申請，亦有部分學校接受郵寄或網上申請。

 

港島區熱門官津小學叩門詳情：小一派位︱小一統一派位6月5日揭盅　港島區熱門官津小學叩門日期面試要求一覽

九龍區熱門官津小學叩門詳情：小一派位︱小一統一派位6月5日揭盅　九龍區熱門官津小學叩門日期面試要求一覽

新界區熱門官津小學叩門詳情：小一派位︱小一統一派位6月5日揭盅　新界區熱門官津小學叩門日期面試要求一覽

 

小一叩門｜所需文件

雖然每間學校要求提交的文件都不一，但大致都需要準備12項文件。

【延伸閱讀】小一派位︱2024小一叩門攻略　必備文件清單＋11條常見面試題目

小一叩門｜留意叩門申請資格

有熱門學校寫明「111」學生（即在自行分配學位、統一派位甲乙部均選該校作第一志願）會獲優先面試機會，更有學校寫明只考慮「111」學生，有學校的申請表亦要求非「111」家長填寫現在報讀該校的原因，可見學校看重家長的誠意。

小一叩門｜面試形式及內容

TOPick翻查的熱門學校中，所有學校都設有叩門面試，大多設一輪，亦有部分設兩輪面試，65校網的聖公會仁立小學更設有3輪面試，家長要日期及安排，部分學校的面試時間或會重疊。

根據有公布面試詳情的小學，若設兩輪面試，多數首輪只面見學生，第二輪則會面見家長及學生，面試形式包括小組面見、個人面談及家長面談，小組活動會了解小朋友自理能力、解難能力、社交及溝通能力、語文表達能力、好奇心及學習態度等。其中14校網的北角衞理小學，學生除了小組面見，更需要一分鐘分享，可自由選擇表演項目，如唱歌、跳舞、運動或樂器表演等。

至於家長面談多會面見校長、副校長或主任，了解親子關係、家庭支援、育兒理念、對學校的認識、對學校教育理念的認同等，因此家長宜先瀏覽學校網頁或媒體報道，了解學校背景，以在面試中表現出入讀誠意。

除了面對面的面試，40校網的聖公會聖多馬小學的第一輪面試需要拍片，個人錄像長度約2分鐘，包括自我介紹、英文項目（如英文說故事）、自選項目（如樂器表演、天才表演等）。

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