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生育津貼｜政府已向1.5萬人發放新生嬰兒獎勵金　卓永興：成功引發社會討論生育問題

社會

撰文： 梁凱婷

發布時間： 2024/05/24 18:25

最後更新： 2024/05/24 23:06

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

為鼓勵生育，政府早前推出2萬元新生嬰兒獎勵金，政務司副司長卓永興認為，政策成功引發社會討論生育問題。（陳靜儀攝）

去年施政報告公布推出2萬元「新生嬰兒獎勵金」，政務司副司長卓永興今日（24日）表示，當局至今接獲約1.6萬份合資格申請，並已向其中約1.5萬名申請人發放獎勵金，共涉款約3.5億元。卓永興認為，當局從沒期望透過津貼便能令市民生育，但相信政策已成功引發社會討論生育問題。

卓出席家計會與港大合辦的生育論壇時指，政府在財赤下仍推出新生嬰兒獎勵金是很進取，亦是重大財政承擔，「錢話多唔多，話少唔少，但政策上是好重要的突破」，顯示出問題迫切性及政府對鼓勵生育的重視。

他又指，生兒育女為人生重要決定，每個市民均有其考慮，當局從沒期望透過發放2萬元獎勵金，便能令人生兒育女，但相信獎勵金已成功引發社會討論是否生育。

同場的家計會榮譽顧問、港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝預料，無論有沒有推出2萬元獎勵金，香港每年新生嬰兒都會維持在約3萬水平，若投放6億公帑，能夠增加2,000個新生嬰兒已經「好好彩」、形容是「中KPI（關鍵績效指標）」。他認為，津貼對增加生育率不是太有效，不過亦是一份心意，代表政府關注問題。

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