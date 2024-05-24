  • 26°C
香港時間 : 2024526日 (Sun) 02:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人情爭議︱轟友人收帖後放飛機卻不付一半人情　準新娘：留咗位無得退

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2024/05/24 18:43

最後更新： 2024/05/24 18:46

分享：

分享：

熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

近日一位準新娘就在Facebook上分享，在緍禮前一兩星期被一位朋友「放飛機」，竟引起網民熱烈討論。

每對新人結婚時，都會希望得到來自親朋好友的祝福，所以都會向一眾親友派帖。不過，人情問題往往令友情破裂。近日一位準新娘就在Facebook上分享，在緍禮前一兩星期被一位朋友「放飛機」，對方卻無意識付一半人情，惟網民卻不撐事主，反批事主貪錢。

最新影片推介:

TOPick一分鐘
華富邨打卡｜「平民豪宅」華富邨5大打卡位　15米高隱世瀑布＋超靚日落景

轟友人不出席卻不付一半人情

日前有網民於Facebook「2024準新人婚禮籌備討論區」分享了一則帖文指，事主於婚禮前幾個月詢問朋友是否出席婚禮，然後得到確實的回覆後，在婚禮前數星期派帖。但事主的朋友在派帖後一段時間後，突然表示要回鄉無法出席婚禮。於是事主便於Facebook發文抱怨，指自己一早明言留了位便無法退，朋友卻不懂人情世故，竟然沒有打算「俾一半人情」，引起網民熱議。

講咗hold咗位冇得退，但係朋友都係完全冇意識俾返一半人情之類，淨係話之後食飯補數。

準新娘是對是錯？

網民大多批評事主不懂人情世故和貪錢，指出舉辦婚禮邀請親朋好友出席，便會料到有人臨時未能出席，怎麼可以還要朋友封人情，「逐個位喺度計，唔嚟又覺得要俾人情，你都幾貪錢」、「其實呢純粹係你問題，係你唔識人情世故喎」。

有網民直言不諱：「唔好結婚喇，直頭去搶！」、「擺酒一定要預咗會蝕錢先好擺，如果唔係已經違背咗擺酒嘅真正意義」。不過，都有少數網民支持事主指，認為通常臨時不出席的人都會照封人情。亦表示如果是自己臨時不能出席，也會這樣照封人情。但他也勸事主，若朋友沒有打算封，便看開一點。

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

金像影帝丨87歲四哥精神飽滿逗BB玩　謝賢行動粉碎癱瘓送院謠言
16:36 2024/05/24
金像影帝丨87歲四哥精神飽滿逗BB玩　謝賢行動粉碎癱瘓送院謠言
東張西望何伯｜何伯何太揚言展開造人大計　盤點圈中有心有力年逾70高齡爸
14:23 2024/05/24
東張西望何伯｜何伯何太揚言展開造人大計　盤點圈中有心有力年逾70高齡爸
航空拒載｜肺癌翁原赴上海求醫　遭吉祥航空拒載翌日離世
14:19 2024/05/24
航空拒載｜肺癌翁原赴上海求醫　遭吉祥航空拒載翌日離世
蚊叮蟲咬｜美國大學研究揭4種顔色特別惹蚊　穿衣顔色正確可防蚊叮
18:06 2024/05/24
蚊叮蟲咬｜美國大學研究揭4種顔色特別惹蚊　穿衣顔色正確可防蚊叮
密碼安全性｜10組熱門4字密碼最易被盜　專家教1招設密碼技巧提高安全性
19:01 2024/05/24
密碼安全性｜10組熱門4字密碼最易被盜　專家教1招設密碼技巧提高安全性

你可能感興趣

金像影帝丨87歲四哥精神飽滿逗BB玩　謝賢行動粉碎癱瘓送院謠言
16:36 2024/05/24
金像影帝丨87歲四哥精神飽滿逗BB玩　謝賢行動粉碎癱瘓送院謠言
東張西望何伯｜何伯何太揚言展開造人大計　盤點圈中有心有力年逾70高齡爸
14:23 2024/05/24
東張西望何伯｜何伯何太揚言展開造人大計　盤點圈中有心有力年逾70高齡爸
航空拒載｜肺癌翁原赴上海求醫　遭吉祥航空拒載翌日離世
14:19 2024/05/24
航空拒載｜肺癌翁原赴上海求醫　遭吉祥航空拒載翌日離世
網絡熱話 社交平台 結婚

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月26日 時間00:05）
急症室最長等候時間（05月26日 時間00:05）
小一叩門︱全港熱門官津小學叩門交表詳情＋面試要求　有小學設3輪面試
小一叩門︱全港熱門官津小學叩門交表詳情＋面試要求　有小學設3輪面試
多啦A夢展覽｜多啦A夢氣球今日免費拎　即睇5個派發地點
多啦A夢展覽｜多啦A夢氣球今日免費拎　即睇5個派發地點
盛事經濟｜多啦A夢7月特展詳情曝光　首播胖虎來港開個唱原創動畫
盛事經濟｜多啦A夢7月特展詳情曝光　首播胖虎來港開個唱原創動畫
貼地天后丨街頭busking氣氛高漲多人圍　陳慧琳唔怕零距離接觸被讚接地氣
貼地天后丨街頭busking氣氛高漲多人圍　陳慧琳唔怕零距離接觸被讚接地氣