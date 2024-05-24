人情爭議︱轟友人收帖後放飛機卻不付一半人情　準新娘：留咗位無得退

▲ 近日一位準新娘就在Facebook上分享，在緍禮前一兩星期被一位朋友「放飛機」，竟引起網民熱烈討論。

每對新人結婚時，都會希望得到來自親朋好友的祝福，所以都會向一眾親友派帖。不過，人情問題往往令友情破裂。近日一位準新娘就在Facebook上分享，在緍禮前一兩星期被一位朋友「放飛機」，對方卻無意識付一半人情，惟網民卻不撐事主，反批事主貪錢。

最新影片推介:

轟友人不出席卻不付一半人情

日前有網民於Facebook「2024準新人婚禮籌備討論區」分享了一則帖文指，事主於婚禮前幾個月詢問朋友是否出席婚禮，然後得到確實的回覆後，在婚禮前數星期派帖。但事主的朋友在派帖後一段時間後，突然表示要回鄉無法出席婚禮。於是事主便於Facebook發文抱怨，指自己一早明言留了位便無法退，朋友卻不懂人情世故，竟然沒有打算「俾一半人情」，引起網民熱議。

講咗hold咗位冇得退，但係朋友都係完全冇意識俾返一半人情之類，淨係話之後食飯補數。

準新娘是對是錯？

網民大多批評事主不懂人情世故和貪錢，指出舉辦婚禮邀請親朋好友出席，便會料到有人臨時未能出席，怎麼可以還要朋友封人情，「逐個位喺度計，唔嚟又覺得要俾人情，你都幾貪錢」、「其實呢純粹係你問題，係你唔識人情世故喎」。

有網民直言不諱：「唔好結婚喇，直頭去搶！」、「擺酒一定要預咗會蝕錢先好擺，如果唔係已經違背咗擺酒嘅真正意義」。不過，都有少數網民支持事主指，認為通常臨時不出席的人都會照封人情。亦表示如果是自己臨時不能出席，也會這樣照封人情。但他也勸事主，若朋友沒有打算封，便看開一點。

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5