大細B抉擇｜安排龍鳳胎就讀不同年級　蔡一鳳後悔讓女兒做「細B」

▲ 蔡一鳳親力親為照顧一對龍鳳胎！

名媛蔡一鳳（Michelle）與前亞視執行董事盛品儒育有一對5歲半的龍鳳胎，雖然家中有多名外傭姐姐幫忙，但在照顧一對仔女起居飲食方面，她絕不假手於人。她自言不是緊張媽媽，但依然為小朋友安排多項興趣班，更刻意將龍鳳胎分開就讀不同年級，讓女兒做「細B」，兒子做「大B」，在子女升學方面同樣花盡心思！

Michelle是一名企業家，要經營生意，是別人眼中的女強人，但她同時亦是一位稱職媽咪，大部份時間都是親力親為照顧一對龍鳳胎，她透露一天行程表 :「其實我平日早上6、7時起床，與工人姐姐幫他們準備好上學。他們上學後，我就去做健身，一星期做4至5天，健身完我就處理公司的會議和事宜，下午大部份時間，如果我不用去午餐會議，我都會陪小朋友吃飯，吃完飯我又回公司工作，晚上也會盡量抽時間陪他們，跟他們說睡前故事。」由於有司機接送小朋友，Michelle為了他們上學能更順暢，她試過一個學期有4個月親自駕車，帶著工人姐姐和司機，訓練他們怎樣送小朋友上學，絕對是勞心勞力。

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為仔女安排多項興趣班：忙過媽媽

問到Michelle會否覺得自己是緊張媽媽？她先笑著承認，繼而否認：「發現對比自己的朋友，我真的不是緊張媽媽來的，因為我小朋友在家說英文，為了他們中文好一點，我們就安排了一星期五天，半小時左右的中文課，由私人老師教他們，希望他們可以說好中文，因為始終是中國人。」

雖口說不緊張，但Michelle仍為子女報讀了很多興趣班，她坦言：「沒辦法，現在小朋友壓力大，競爭也大，除了中英數要補習，平時因為我都很重視小朋友的運動量，養成他們好的運動習慣，所以女兒除了跳芭蕾舞、游水、打網球，放假都會去滑雪溜冰。兒子的話，中英數之外，都有畫畫，跟著游水、打籃球、踢足球、打網球，樣樣齊，暑假還要學劍擊，所以他們都很忙，平時是比媽媽忙碌的。」

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刻意安排龍鳳胎就讀不同年級

至於升學方面，Michelle更為同齡龍鳳胎作出了一個決定，就是讓他們分別做「大B」與「細B」：「做家長當然希望他們讀同一所學校，接送上學容易一點，但始終要看小朋友自己是否適合，兒子讀書學業成績好一點，因為他是大B，我刻意分開一對子女讀不同年級，因為女兒讀書的時候已經成熟一點，我覺得她可以做細B，現在其實有少少後悔，因為她讀得比較吃力一點。」幸好女兒在新學期的成績突飛猛進，令她放下大石，她又以過來人身份寄語家長們：「女兒面試的時候，是在K2，會吃虧一點，沒有大B這麼好，所以我都建議家長，小朋友還是做大B較好。」

▲ 蔡一鳳由事業型女性化身做稱職媽媽。（攝：越玲瓏）

3年前7名外傭突然集體辭職

大忙人Michelle又感恩家中有外傭姐姐幫忙打理家頭細務，讓她可專心工作和照顧子女，不過3年前，她家中的7名外傭突然集體辭職，殺她一個措手不及，回想起來，Michelle已不再憤怒，只淡然表示：「那一陣子有點慘，因為我自己是一個事業女性，很多事情我已計劃好，突然家中的傭人姐姐走了，要聘請本地保母和家政助理工作，那陣子要磨合，其實我自己是一個訓練人出身的人，訓練人對我來說不是一件難事，但有磨合期，過了3個月，大家已經變得輕鬆。」

外傭姐姐集體辭職一事，亦令Michelle深切體會到白領媽媽的辛酸：「所以我比較同情她們，或者要打工的，大家都知道疫情期間很多這些案例（傭人姐姐辭職），我是第一批發生的，所以我是親身經歷了這個痛苦時期，我自己就好一點，是自己公司，很多東西可自主安排。」

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研發育嬰App幫助照顧者

從那個時候開始，Michelle就萌生了研發「BB Cook」出來，這是一個專為媽媽或照顧者而研發的手機應用程式，目的是幫輕他們：「其實是我坐月時已有的概念，陪月姐姐她好好人，但有時她都會跟我抱怨，你的工人姐姐不聽話，黑臉和駁嘴，買的餸菜又不新鮮，還要欺負我，我心想大件事了，陪月姐姐也搞不定，因為當時家中有4位姐姐和2個司機，真的比較難溝通，因為每個人都有不同習慣。」

於是Michelle決定跟友人合作創辦了「BB Cook」：「不論是烹飪流程或是食材準備，家庭傭工在準備孩子的食物時常常出現小失誤，儘管反覆指導，問題依舊。若使用我們的應用程式，一切將變得清晰可見，從食品的圖片、品牌到烹飪步驟和教學影片，全都配備中英文解說。甚至可以打印出一個禮拜或月餐單分享給家中長輩，讓他們清楚小朋友的飲食情況。」

她又謂大部分姐姐剛到香港，不熟悉採購，經常一不小心買回不新鮮的食材，因此她還計劃與超市或有機食材直銷商聯手，提供便捷的一站式購買體驗，並利用程式儲存這些指導記錄，新來的家庭傭工可以直接接收，並使用之前的帳戶資料。

Michelle又意識到，父母經常會忘記孩子在成長過程中需要接種哪些疫苗，或是曾經諮詢過的醫生資訊，程式會為孩子提供一個獨立帳戶，記錄孩子的基本訊息、飲食偏好、特別注意事項、過敏狀況及就醫紀錄等，使父母或其他共享帳戶用戶能夠快速查看。此外，家中小朋友每日有多項興趣班，外傭姐姐經常會混淆地址或上課時間，所以程式會有月曆，提供清晰的地點和時間，以確保他們準確無誤地接送小朋友。

髮型：Ami Lo@IL Colpo

化妝：Gary Chung

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