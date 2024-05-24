英間諜案｜明年2月開審　中國外交部︰英方羅織罪名干擾經貿辦運作

▲ 香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪(左)到庭。(法新社圖片)

英國警方起訴3人，涉違英國國安法，協助香港情報機構蒐集情報和外國干預，案件今日(24日)在倫敦法院再度提堂，法官把案件押後10月25日再提堂，明年2月開審，預計審訊5星期。由於Trickett已經身亡，法院對他的訴訟將會終止。

▼ 點擊圖片放大

兩名被告、華裔男子衞志良及香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪今日有到庭，香港駐倫敦經貿辦副處長黃凱鈴亦有旁聽。

案中3人被指控在去年12月至今年5月期間，協助境外情報部門，同意在英國進行資訊收集、監視和欺騙行為。在第二項控罪中，他們涉嫌5月1日強行進入英國一個住宅（residential address），犯有「外國干預」。第三名被告Matthew Trickett上星期日被發現伏屍一個公園，死因不明。

中國外交部發言人汪文斌今日回應案件時表示，近一個時期，英方不斷以所謂國家安全為由羅織罪名、編造案件，肆意對中國進行污名化，甚至對在英中國公民進行任意抓捕和起訴，干擾香港駐倫敦經貿辦正常運作，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

汪文斌又批評，英方嚴重侵犯在英中國公民的合法權益、損害中英關係及英國自身國際形象，強烈敦促英方立即糾正錯誤做法，切實保障在英中國公民合法權益及經貿辦正常履職，中方將採取有力措施，堅定維護海外中國公民和機構正當合法權益。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5