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英間諜案｜明年2月開審　中國外交部︰英方羅織罪名干擾經貿辦運作

政治

發布時間： 2024/05/24 18:47

最後更新： 2024/05/24 22:59

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪(左)到庭。(法新社圖片)

英國警方起訴3人，涉違英國國安法，協助香港情報機構蒐集情報和外國干預，案件今日(24日)在倫敦法院再度提堂，法官把案件押後10月25日再提堂，明年2月開審，預計審訊5星期。由於Trickett已經身亡，法院對他的訴訟將會終止。

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兩名被告、華裔男子衞志良及香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪今日有到庭，香港駐倫敦經貿辦副處長黃凱鈴亦有旁聽。

案中3人被指控在去年12月至今年5月期間，協助境外情報部門，同意在英國進行資訊收集、監視和欺騙行為。在第二項控罪中，他們涉嫌5月1日強行進入英國一個住宅（residential address），犯有「外國干預」。第三名被告Matthew Trickett上星期日被發現伏屍一個公園，死因不明。

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中國外交部發言人汪文斌今日回應案件時表示，近一個時期，英方不斷以所謂國家安全為由羅織罪名、編造案件，肆意對中國進行污名化，甚至對在英中國公民進行任意抓捕和起訴，干擾香港駐倫敦經貿辦正常運作，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

汪文斌又批評，英方嚴重侵犯在英中國公民的合法權益、損害中英關係及英國自身國際形象，強烈敦促英方立即糾正錯誤做法，切實保障在英中國公民合法權益及經貿辦正常履職，中方將採取有力措施，堅定維護海外中國公民和機構正當合法權益。

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