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芙莉歐莎：末日先鋒傳說丨安雅泰萊采兒化身復仇之女　忍辱負重誓手刃手人

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2024/05/24 19:43

最後更新： 14 小時前

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《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》

澳洲導演佐治米勒（George Miller）在1979年推出科幻電影《霹靂神探怒掃飛車黨》（Mad Max），此片也是本來當醫生的佐治米勒的導演處男作。

不過因為成本所限，所以《霹靂神探怒掃飛車黨》製作頗簡陋，而且此系列最為人津津樂道反烏托邦世界描寫、美學風格等，要在1981年推出續集《開路先鋒》（Mad Max 2）才真正建立，成日後經典，也由此取得更大成功。

而男主角米路吉遜（Mel Gibson）奠定動作演員地位並殺入荷里活，同時影片影響之後無數動漫、遊戲和流行作品，當中經典漫畫《北斗之拳》世界觀根本完全取自《開路先鋒》。

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《開路先鋒》

改風格拍兒童片

可是在1985年上映《末日戰士勇破雷電堡》（ Mad Max Beyond Thunderdom）評價遠較前兩集遜色，而佐治米勒亦暫時放下這個系列。他轉拍溫情片《奇蹟》（Lorenzo's oil）、奇幻愛情喜劇《衰鬼捉伊人》（The Witches of Eastwick），成績不過不失。

到1998年拍兒童電影《寶貝小豬嘜》（Pig in the City）獲奧斯卡最佳影片提名和最佳改編劇本提名，2006年又自編自導動畫《踢躂小企鵝》（Happy Feet）奪奧斯卡最佳動畫。

《踢躂小企鵝》

回歸「Mad Max」獲好評

一輪純真過後，佐治米勒回歸「Mad Max系列」，在2015年推出《末日先鋒：戰甲飛車》（ Mad Max: Fury Road），一推出令影迷驚豔，影片被譽為近年來最佳動作電影。

事實上，影片飛車場面目不暇給，難得的是在動作連場之餘，同時有不俗人物描寫，做到文武兼備。

而此集男主角不再是米路吉遜，換上湯哈迪（Tom Hardy），但影片更搶鏡卻是由查理絲花朗（Charlize Theron）飾演女英雌芙莉歐莎（Furiosa）。

《末日先鋒：戰甲飛車》

安雅泰萊采兒接棒

影片上映9年後，最新電影《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa: A Mad Max Saga）由此女英雌為主角。故事講芙莉歐莎如何成為一位驍勇善戰的女戰士，並由《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）飾演。

故事講世界文明世界崩解，芙莉歐莎從本來的家園「眾母綠地」中被掠走，落在軍閥Dementus（基斯咸士禾夫飾）領導的鐵騎部落手中，而且芙莉歐莎更親眼目睹母親被Dementus虐殺，仇深似海，於是她誓要報仇。

於是，她由被Dementus俘虜輾轉到成為「不死老喬」（Immortan Joe）禁衛軍。

安雅泰萊采兒飾演芙莉歐莎。

忍辱負重誓報仇

為報仇隱藏身份忍辱負重，她把自己偽裝成男孩，幫助建造這個戰爭裝備，因為她想把自己藏在裡面偷偷溜走。她的計劃是收集物資，並儘量減少引起注意。

因此她要保持安靜，因為聲音會洩漏你的性別，因為芙莉歐莎在全片對白只有40句，同時更凸顯出她的孤獨。

可是她在等待復仇過程又添新仇，包括Dementus殺死芙莉歐莎亦師亦情人Jack，甚至她失去左手也是與Dementus有關。

「雷神」基斯咸士禾夫演Dementus。

安雅泰萊采兒認為芙莉歐莎是個想法非常直線型的人，當她認定一件事時，就會不惜一切代價要實現它，稱：「導演精心設計的故事的迷人之處在於，一旦她看到這種可能性變得越來越小，那就會引發所有的後續效應，她現在無法展現她的決心和精力。一旦發生這種情況，所有這一切都會轉向Dementus；她把所有的痛苦、所有的失落，一切都傾注在這個人身上。」

情義繞心中有幾多重，仇恨又卻是誰所種。上集《末日先鋒：戰甲飛車》是齣關於抗爭、解放的電影，今集是一套瘋狂復仇片。

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