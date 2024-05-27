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暑假夏令營｜精選暑假6大夏令營　野外訓練/水上活動/滑雪/生態遊 【附詳情及價錢】

升學教育

撰文： 李綉珊

發布時間： 11 小時前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

【夏令營/暑期活動/親子好去處】暑假快到，各位靚爸媽是否為了安排活動已經開始絞盡腦汁呢？今年有不少青年中心推出親子夏令營，透過運動訓練、水上活動、生態遊、文化藝術等，讓小朋友脫離依賴環境擴闊視野，讓汗水磨練小朋友的意志。

最新影片︰

湊得輕鬆啲
親子外遊｜帶BB去旅行擔心水土不服　營養師教飲食貼士+必備行李清單

森．成長 3日2夜野外訓練營。

暑期夏令營｜森．成長 3日2夜野外訓練營

「同行」是森．成長活動當中的核心理念，藉著小組野外旅程體驗，讓小朋友於合作中探索，成為自已成長中的主角。野外訓練營包括獨立自理訓練、野外露營、煮食、遠足、成長回顧分享等，透過導師鼓勵及具進程性的訓練，小組會獲取共同成功體驗，成為未來人生的正能量。野外訓練後，家長透過「分享會」中會獲得孩子們的資訊，導師會詳細分析每位孩子的優點與可改進地方，並提供支援，希望家長獲取固中要點，在家裏繼續讓孩子正面學習進步。

活動日期：2024年8月2日至4日
活動地點：大嶼山
集合及解散地點︰中環嘉咸街23號 My Central LG－Shop2
年齡/對象：升小三至升中一學生
費用︰$2,800（每位）；二人同行優惠價 $2,600（每位）
早鳥優惠︰$2,500（每位）（於 6 月 14 日前完成報名程序）
名額︰8名（額滿即止）
登記連結：按此

 

挪亞方舟7日6夜星級少年營。


暑期夏令營｜香港挪亞方舟 7日6夜星級少年營

由挪亞方舟主辦的星級少年營，利用創新「量子學習法」，提升學習技巧和掌握成功策略，建立全方位生活技能，更有機會親身考察香港的不同歷史文化古蹟包括香港故宮博物館、大館及廟街等，啟迪多元天賦，成為全能超凡的明日領袖。

活動日期：2024年7月24日至30日
活動地點：香港挪亞方舟
集合及解散地點︰中環IFC/青衣港鐡站/挪亞方舟正門
年齡/對象10-14歲
費用︰$19,988 
報名優惠︰3/6或之前報名，即減$1,800；3人或以上報名，每人即減$800，曾參加Super Camp，即減$300
登記連結：按此

 

 

長洲西園 3日2夜STEM 小先鋒。

暑期夏令營｜長洲西園 3日2夜STEM 小先鋒

西園3日2夜暑期成長營，讓小朋友在大自然環境下，透過任務與遊戲共同面對重重難關，齊齊思考解決方法，培養各種於野外或城市生活都大派用場的技能。在成長營裡，通過STEM活動實踐性和互動性的學習體驗，如海盜尋寶、夜間生態探索、濾水器製作、木筏挑戰、木紋拓印、營火會、攀爬活動及多種團隊合作任務，讓小朋友能夠培養創造力、問題解決能力和合作能力。

活動日期︰2024年7月16至18日
活動地點：長洲西園
集合時間及地點︰早上8:20 中環五號碼頭外 (暫定)
解散地點︰中環五號碼頭外 (暫定)
年齡/對象：8-10歲
費用︰早鳥優惠 $2,788
登記連結：按此

 


暑期夏令營｜香港浸信教會 3日2夜夏令營

香港浸信教會推出「白影」主題夏令營，活動包括詩歌敬拜、信息、團隊建立活動、小組時段、自由活動及營地活動設施等。

活動日期：2024年7月20至22日
活動地點：薄扶林道賽馬會傷健營
集合時間︰下午3:00
解散及集合地點︰香港浸信教會9樓
年齡/對象：升小四至升中一的學生
費用︰$750
登記連結：按此

香港基督教青年會2日1夜親子營。


暑期夏令營｜香港基督教青年會 2日1夜親子營

YMCA暑期夏令營，透過嘗試新事物及挑戰孩子們學習自信、勇氣、發掘才能及熱情。宿營活動都以全英語進行， 2日1夜親子營當中有一個是上山下海的Family Tenting Camp，活動包括獨木舟到外島、沙灘活動、戶外煮食、遠足及露營等，費用已包括膳食，但參加者需自備睡袋；另一個則是水上活動體驗的Family Water Residential Camp，活動包括︰獨木舟、直立板、及水上充氣設施，讓小朋友可以度過一個涼快的假期。

Family Tenting Camp

活動日期：2024年7月6至7日/7月20日至21日
活動地點:香港基督教青年會南丫島戶外及環保活動中心
集合及解散時間︰9:00 (Day 1) – 5:00 (Day 2)
解散地點︰鴨脷洲2號梯台
名額:20
年齡/對象：8歲以上。小朋友需由家長陪同參加，每名成人最多可攜同兩名小朋友出席。
費用︰$2,480O會員；$2,780非會員

Family Water Residential Camp

活動日期：2024年8月10至11日
活動地點:香港青年協會赤柱戶外訓練營
集合及解散時間︰10:00 (Day 1) – 3:00 (Day 2)
解散地點︰港鐵香港站F出口
名額:24
年齡/對象：5歲以上。小朋友需由家長陪同參加，每名成人最多可攜同兩名小朋友出席。
費用︰$2,88O會員；$3,180非會員
登記連結：按此

 

深圳觀瀾湖 5日4夜滑雪夏令營。

暑期夏令營｜深圳觀瀾湖   5日 4夜滑雪夏令營

今年觀瀾湖首次推出雙板滑雪夏令營，小朋友可以在夏令營中學習雙板滑雪，卡魯冰雪世界是深圳最大滑雪場地，佔地5400平米，透過教練的教導，小朋友更易入門，可以增強孩子的平衡能力。每日早上會有３小時雪地教學，下午活動就會安排例如急教學、戶外冒險活動、手藝工作坊等，而且還專設家庭滑雪日，家庭成員可以一齊滑雪。夏令營附有5個不同日子任你選擇，最早會在6月17日至21日開始，詳情可留意宣傳海報。

活動日期︰2024年6月17至21日
活動地點:深圳觀瀾湖
年齡/對象︰7 至 15 歲
費用︰$10,800人民幣
登記連結：按此

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