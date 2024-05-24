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生育率｜家計會調查揭兩成青年無意生育　女性理想生育年齡推遲至30歲

社會

發布時間： 2024/05/24 19:53

最後更新： 2024/05/24 22:59

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

家計會榮譽顧問、研究小組委員會主席葉兆輝分析指，現今青年重視個人自由、享受單身及無束縛生活，自然不想生育。（陳靜儀攝）

本港出生率持續下跌，家計會最新「青少年與性研究」發現，兩成青年表明無意生育，比率高於疫情前，7%甚至打算終生不會結婚或同居，而青年理想結婚及生育年齡亦推遲1、2年。有專家分析時下年輕人享受單身，並對城市無盼望、難向上流動，籲改善育兒環境及薪酬等，提高生育意欲。

家計會於2022年訪問逾1,200名18至27歲青年，今日（24日）公布調查結果，發現兩成男性受訪者表明無意生育，比起對上一次2016年調查，高出約10個百分點；19.3%女性受訪者亦表明無意生育，多出約5個百分點。同時，約7%受訪者稱「今生不會結婚或同居」，較上次調查增加約1倍。

家計會榮譽顧問、研究小組委員會主席葉兆輝分析指，現今青年重視個人自由、享受單身及無束縛生活有關，不希望承擔責任，同時考慮到「對城市有無感情、盼望」，以及青年難以向上流動，工時長以致沒有時間「拍拖」，自然不想生育。他希望社會育兒環境、薪酬及工時問題等改善，「態度好重要，貴有貴養，平有平養」。

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理想結婚年齡方面，女性由2016年的28.1歲，最新推遲至29.2歲，男性則由29.6歲推遲至31.1歲；至於理想首次生育年齡，女性亦由28.8歲推遲至30.4歲，男性則由30.9歲上升至2022年的32.7歲。

葉兆輝提醒，在遲婚及遲生育趨勢下，高齡懷孕亦存在風險，認為年輕人應及早計劃生育。香港大學臨床醫學學院婦產科學系臨床教授吳鴻裕提到，目前不孕病人等待接受輔助生殖治療時間長，多數會選擇到海外求診，如國內及台灣等，希望本港能縮短治療流程，盡快為病人提供治療。

本報記者　梁凱婷

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