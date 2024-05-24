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創新科技｜港鐵首辦中學生社創比賽　李城璧及協恩等8隊奪免費遊學機會兼參觀港鐵業務

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 2024/05/24 20:35

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

保良局李城璧中學隊伍就傷健共融議題提出解決方案奪得冠軍。（港鐵提供）

社會響應推動創科發展，港鐵今屆「’TRAIN’出光輝每一程2.0」計劃新增社會創新挑戰賽，今日（24日）舉行總決賽，最終由保良局李城璧中學隊伍就傷健共融議題提出解決方案，設計運用無線射頻辨識裝置技術（RFID），為視障人士提供更適切資訊，贏得冠軍。合共8隊勝出隊伍均獲得免費遊學機會，稍後將分別前往澳洲和北京參觀港鐵業務，學習創新科技，及體驗當地文化特色。

協恩中學亦入圍總決賽最後四強，該校就多元族裔議題提出設計手機遊戲，讓玩家體驗不同種族的日常生活，包括衣著、送禮及飲食等文化，從中深入認識不同文化背景的人士。協恩中學學生陳晞程指，是次比賽不僅講求發揮創意，更需考慮提案可行性和財務可持續性，過程中更有機會與不同商界領袖會面，學習更多財務知識，進一步完善方案。

港鐵自2009年起舉辦以中學生為對象的「’TRAIN‘出光輝每一程」暑期計劃，今屆計劃以「未來·共融·成就」為主題，並大增名額，最終吸引來自35間中學、逾1,000名學生參與；今屆亦新設社會創新挑戰賽，冀讓學生深入探討，並以創新提案解決傷健共融、性別平等、多元族裔及跨代關係的社會共融議題。經初步甄選，12個入選團隊今日匯報其創新提案，展示過去6個月學習成果，最終冠亞季軍可免費到澳洲遊學，第4至8名隊伍亦可免費到內地遊學。

港鐵公司法律及管治總監馬琳表示，港鐵希望全新的2.0計劃能透過多項課程和工作坊，包括港鐵個案研究，幫助同學學習設計思維、財商素養、創業精神及Al應用等創新能力，為下一代裝備未來技能及激發新思維，以助應對各種挑戰。

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