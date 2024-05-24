盛事經濟｜多啦A夢無人機今晚試飛　全新法寶100%朋友召喚鈴飛上天

▲ 多啦A夢無人機試飛，展現最新法寶「100%朋友召喚鈴」首度曝光。（王韻青攝）

今個暑假7月將有全球最大型「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展，令一眾粉絲們引頸以待。大會明晚（ 25日）晚上7時30分，將在尖沙咀星光大道（鄰近梳士巴利花園段），上演全球首場「多啦A夢無人機匯演」，歷時約15分鐘。而今晚大會更一度在現場短暫試飛無人機，為明晚做準備，現場首度見到今次特展而設的全新特別法寶「100%朋友召喚鈴」，閃現維港上空，令人更加期待明晚將有多啦A夢及大雄等一眾好友，戴上竹蜻蜓飛越維港同市民見面。

「100%多啦A夢&FRIENDS」特展，由去年舉辦《橡皮鴨二重暢》海上展覽的創意品牌AllRightsReserved (ARR) 主辦，繼2012年曾經在海運大廈對出舉行過《你睇！！多啦 A 夢黎啦！誕生前 100 年祭》香港展覽後，12 年後再度與Fujiko Pro合作，推出今次更大型的多啦A夢特展，有免費區及收費區，詳情及售票安排明天（25日）公布。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

全球首場多啦 A 夢無人機匯演詳情：

時間：5 月 25 日晚上 7 時 30 分開始，歷時約 15 分鐘

最佳觀賞位置：尖沙咀星光大道（鄰近梳士巴利花園段）

注意事項：

1. 基於安全理由及保持人流暢通，避免大量市民於星光大道個別路段逗留，及避免出現過分擠擁的情況，敬請市民前往星光大道不 同地方觀賞，以免過分集中於單一地方，同時亦可讓公眾有更圓滿的觀賞體驗。

2. 文化中心及藝術館對出一帶的海濱長廊因視線受阻，而未能欣賞是次匯演。

3. 觀賞期間市民切勿於維港一帶放飛無人機，以免影響是次匯演。

4. 匯演日期及時間會視乎天氣而隨時作出變更或延期，有關變更請 留意官方網站、社交平台 Instagram @doraemon100_tour 及 Facebook @Doraemon 100 最新公布。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5